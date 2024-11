Sarà sabato 9 Aprile, presso il cinema Citrigno, alle ore 18.00, il primo grande incontro di Lucio Presta con i cittadini di Cosenza

Un appuntamento, particolarmente caro al candidato sindaco, durante il quale si racconterà ai microfoni del giornalista e conduttore esperto di politica Paolo Del Debbio, senza filtri. Un’occasione per conoscere da vicino la persona, le motivazioni reali che lo hanno spinto alla candidatura, il suo amore per la città di Cosenza e i dettagli del programma elettorale.

“Mi auguro che la cittadinanza accorra numerosa, vorrei che fosse un’opportunità per approfondire e per condividere il mio progetto per Cosenza, alla luce di nuovi spunti che gli stessi cittadini, qualora lo desiderino, potranno fornirmi nei giorni successivi” dichiara Lucio Presta. All’evento del 9 Aprile, che segna ufficialmente l’avvio della sua campagna elettorale, seguiranno, nelle prossime settimane, incontri ravvicinati con i tanti quartieri della città per approfondire e ampliare idee e bisogni della città.

Amo Cosenza