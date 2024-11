Si cerca di rimediare al clamoroso errore in cui i delegati della lista sono incorsi, adoperando una vecchia modulistica, priva di alcuni requisiti normativi fondamentali, introdotti nel 2012 dalla legge Severino

COSENZA - Tutti i candidati della lista Cosenza Popolare, la formazione messa in campo dai fratelli Gentile e dal Nuovo Centro Destra, collegata ad Enzo Paolini, sono stati convocati con urgenza nella sede del partito di Via Monte San Michele a Cosenza, dove alle 13 in punto, è arrivato anche il segretario amministrativo Gianfranco Leone. Si cerca di rimediare al clamoroso errore in cui i delegati della lista sono incorsi, adoperando una vecchia modulistica, priva di alcuni requisiti normativi fondamentali, introdotti nel 2012 dalla legge Severino.

Elezioni Cosenza: ricusata la lista dei Gentile

Una banalità che però sta mettendo a repentaglio la validità della documentazione redatta per partecipare alle elezioni del prossimo 5 giugno. Per questo dall'ora di pranzo, nonostante la giornata festiva, i candidati stanno arrivando alla spicciolata negli uffici del partito, per firmare nuovamente l'accettazione, questa volta su moduli che contengano la prescritta dicitura relativa alle condizioni di incandidabilità, sperando che la Commissione sia tenera, accetti l'integrazione ed ammetta Cosenza Popolare al voto.

Salvatore Bruno