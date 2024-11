Carlo Guccione è stato il candidato primo estratto e sarà dunque in testa alla scheda. A seguire ci saranno Mario Occhiuto, Gustavo Coscarelli, Valerio Formisani ed Enzo Paolini

COSENZA - Si è proceduto al sorteggio per stabilire l'ordine con cui i candidati a sindaco e le rispettive coalizioni appariranno sulla scheda elettorale per le amministrative di Cosenza. Carlo Guccione è stato il candidato primo estratto e sarà dunque in testa alla scheda. A seguire ci saranno Mario Occhiuto, Gustavo Coscarelli, Valerio Formisani ed Enzo Paolini. Rimane l'incognita dell'aspirante sindaco Vincenzo Iaconianni, per il momento escluso ma che attende fiducioso la sentenza del Tar. Questo l'ordine anche delle liste:

CARLO GUCCIONE

Grande Cosenza

Prima Cosenza

Uniti per la Città

Partito Socialista Italiano – Centro Democratico

Adesso Cosenza

Partito Democratico

Orgoglio Brutio

Oltre i Colori

MARIO OCCHIUTO

Ok Cosenza

Forza Cosenza

I Moderati

Cosenza Sempre Più

Cosenza Positiva

Fabbrica Creativa

Mario Occhiuto Sindaco

Democrazia Mediterranea

Cosenza Libera

Città Sostenibile

Cosenza in Alto

Partito della Rivoluzione – Lista Sgarbi

Cosenza Bellissima

Progetto Cosenza

Occhiuto Bis

GUSTAVO COSCARELLI

Movimento Cinquestelle

VALERIO FORMISANI

Cosenza in Comune

ENZO PAOLINI

Buongiorno Cosenza - Cosenza Domani

Cittadini per Cosenza

Costruiamo il futuro

PSE