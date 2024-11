Rosanna Barbieri, candidato a sindaco di Crotone del centrosinistra, ha incontrato stamattina i giornalisti insieme al gruppo dirigente del Pd ed ai rappresentanti degli altri partiti della coalizione

"Il nostro obiettivo - ha detto nel corso dell'incontro Rosanna Barbieri - non è la costruzione di un 'libro dei sogni'. Sarebbe velleitario e non ci interessa. Faremo delle proposte, ascolteremo tutti coloro che vorranno esprimere un'opinione in merito alla costruzione del programma e del progetto. Successivamente ci sarà un'ulteriore iniziativa per illustrare i punti cardine del programma".



La candidata a sindaco ha anche indicato, secondo quanto é detto in un comunicato, "le linee guida di quello che è, e sarà, il lavoro che in modo condiviso e inclusivo, lei, i partiti della coalizione, i movimenti, le associazioni e tutti coloro che vorranno partecipare alla stesura del programma metteranno in campo". "Un incontro con la stampa - si afferma ancora nella nota - che si è esteso ai dirigenti, ai militanti ed ai cittadini che hanno voluto partecipare a questo primo importante passo e che hanno voluto esprimere sostegno al candidato a sindaco sottolineando ancora une volta che Rosanna Barbieri rappresenta la migliore tra le scelte possibili e che un nuovo percorso é stato avviato".



"Rosanna - ha detto il segretario provinciale del Pd, Arturo Crugliano Pantisano - con irruenza è stata trasbordata in questa esperienza, che ci auguriamo possa essere gratificante per lei dal punto di vista professionale, ma soprattutto gratificante per la città. Una città che in questa fase storica ha bisogno di essere guidata da una donna". "Un candidato di sintesi - ha detto il Commissario cittadino del Pd, Maurizio Tricoli", aggiungendo che "Rosanna Barbieri rappresenta l'emblema della risposta che politica e società attendevano e di cui hanno necessità".

"Visibilmente emozionato Giovanni Puccio, responsabile dell'Organizzazione del Pd Calabrese - si aggiunge nel comunicato - che ha condiviso con i dirigenti crotonesi del Pd e con i militanti settimane di lavoro, ore di discussioni e che oggi ha ringraziato l'intero gruppo dirigente del partito. Un gruppo dirigente che è andato oltre se stesso". "Rosanna - ha detto Puccio - rappresenta un collante positivo in grado di ingenerare un processo virtuoso che consentirà il recupero e l'avvicinamento al Partito Democratico di quella fetta di società, professionisti, giovani, donne, che in questi anni hanno preso le distanze dalla politica". "Una squadra ed un candidato di serie A - é detto ancora nella nota - per una città da serie A. E la candidata a sindaco, con indosso una sciarpa rossoblù, ha inteso immediatamente puntare sugli aspetti positivi del territorio, sulle potenzialità, sulle eccellenze, che in questo particolare momento sono anche rappresentate dal Crotone Calcio: un salto di livello che richiede una classe politica e dirigente in grado di accompagnarne e agevolarne la crescita".

Alla conferenza stampa hanno partecipato l'assessore regionale Antonella Rizzo, Franco Stabile, di Italia dei valori; Ciccio Caccavari e Franco Barretta, di Sel; Giuliano Battaglia, del Psi, e Nuccio Corigliano, della Compagnia dei democratici. (Ansa)