Saranno chiamati ad eleggere il nuovo sindaco e a rinnovare il Consiglio comunale. Ecco l’elenco

Sono complessivamente 22 i comuni chiamati al voto in provincia di Cosenza in questa tornata elettorale. Due le città sopra i 15mila abitanti: Castrovillari e San Giovanni in Fiore. Qui è previsto il sistema a doppio turno. Per vincere al primo turno, un candidato dovrà superare la soglia del 50% più uno dei voti validi. In caso contrario, si procederà al ballottaggio, fissato per il 7 e 8 giugno, tra i due candidati più votati. Per chi accederà al secondo turno resteranno validi i collegamenti con le liste dichiarati al primo turno, ma sarà possibile, entro sette giorni dalla prima votazione, ampliare le alleanze includendo nuove liste.

Non mancano le novità normative. In via eccezionale per il 2026, nei comuni sotto i 15mila abitanti, nel caso in cui venga presentata una sola lista, l’elezione sarà valida solo a determinate condizioni: la lista dovrà ottenere almeno il 50% dei voti validi e l’affluenza dovrà raggiungere almeno il 40% degli elettori iscritti. Se queste soglie non verranno superate, la consultazione sarà annullata. Un dettaglio tecnico ma rilevante riguarda il calcolo degli aventi diritto: non saranno considerati gli elettori iscritti all’Aire che non eserciteranno il voto.

Elezioni comunali 2026, tutti le liste e i candidati in provincia di Cosenza

Di seguito tutti i centri della provincia di Cosenza interessati dalle elezioni comunali 2026. Cliccando sui comuni qui in basso, compariranno tutte le liste dei candidati consiglieri collegati agli aspiranti sindaci. I dati sono in continuo aggiornamento: