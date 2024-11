Sono quattro i comuni del crotonese chiamati alle urne per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale: si tratta di Cerenzia, Petilia Policastro, Savelli e Scandale. Per quanto riguarda l'affluenza alle urne – come riporta il sito del Ministero dell'Interno – alle ore 12 ha votato il 20,76% degli aventi diritto su tutto il territorio provinciale. Nei singoli comuni queste le percentuali: Cerenzia 20,38 %, Petilia Policastro 22,19%, Savelli 16,38%, e Scandale 19,89%. Un dato, per ora, in miglioramento rispetto a cinque anni fa. Il prossimo dato sull'affluenza sarà diramato alle ore 19.