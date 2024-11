I penta stellati forti del risultato di queste amministrative guardano al futuro prossimo nella terza città della Calabria

La netta vittoria dei penta stellati fa esultare anche i grillini di Lamezia Terme. Sarà anche perché a Pisticci, cittadina lucana in provincia di Matera ha vinto la figlia di un professore di ALmezia Terme , Viviana Verri di 30 anni cresciuta nella città della Piana, Sarà perché l’entusiasmo dei risultati di Roma e di Torino, nonché il fatto di aver vinto in 19 comuni sul venti. Fatto sta che l’entusiamo contagiante fa dire ai 5 Stelle di Lamezia che i tempi sono maturi probabilmente anche nella terza città della Calabria dove il Movimento ha iniziato a costruire un faro e un presidio di difesa civica che anche i lametini più scettici hanno cominciato ad apprezzare. “A simbolo di tale cambiamento- si legge in una nota del Movimento che a Lamezia fa capo all’Avvocato Pino D’Ippolito- già durante la notte di domenica, abbiamo contattato Viviana Verri per invitarla, con la fascia tricolore, al grande e importante evento sulla sanità che si terrà a Lamezia la prossima domenica 26 giugno alle 18 alla presenza di attivisti, eletti e parlamentari M5S e con la significativa partecipazione del vicepresidente della Camera Luigi Di Maio. Evento che, al di là dell'importante tema trattato - concludono - si preannuncia come una gioiosa festa per tutto il Movimento alla quale tutti i cittadini sono invitati a partecipare".

Immensa la gioia degli attivisti 5 stelle dunque a Lamezia per un risultato che indubbiamente gratifica molto il Movimento e che conferma “ che- chiude la nota - dove il voto è libero, i cittadini manifestano con chiarezza il loro desiderio di cambiamento, di onestà, di trasparenza, di partecipazione a quello straordinario sogno realizzato da Grillo e Casaleggio”.

Un trend in salita dunque che metterà in discussione le sorti del Partito Democratico nelle città più importanti della Calabria dove, sia pur di riflesso si respira la voglia dei cittadini di dare una sferzata ai partiti che hanno governato negli ultimi decenni.



Sonia Rocca