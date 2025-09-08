Nuovo sondaggio, stessa indicazione a favore del governatore uscente ma un dato in più, utile per tutti i candidati ma soprattutto per lo sfidante alla guida del campo largo. Ecco il dato: Roberto Occhiuto, presidente uscente della Regione Calabria e ricandidato con una coalizione di centrodestra, si pone al 43% dei consensi in un sondaggio diffuso da Sky Tg24, elaborato da Youtrend.

Il candidato presidente del centrosinistra e M5s Pasquale Tridico è al momento posizionato al 24%. Nel sondaggio che pone la domanda: “Calabria, chi vincerà le elezioni?" Il 33% non ha espresso indicazione. Ed è dunque questa la sfida che si pone davanti all’europarlamentare individuato come alfiere del centrosinistra per la competizione del 5 e 6 ottobre prossimi: recuperare la fetta di indecisi e, soprattutto, riportare al voto i (tanti) calabresi che ingrossano le file degli astenuti. Tra un mese se ne saprà di più.

Tridico: «Dati Youtrend non un sondaggio o intenzione di voto ma previsione»

«Una previsione spacciata per un ennesimo sondaggio dopato. I dati di Youtrend sono chiarissimi: “È stata chiesta una previsione - spiega la società di consulenza - non l'intenzione di voto; inoltre la domanda è stata posta a tutto il campione rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne, e non solo ai residenti in ciascuna regione al voto”. In pratica ha risposto anche chi abita a Trento cosa voterebbero i calabresi». È quando dichiara Pasquale Tridico, candidato alla presidenza della Regione Calabria per il campo progressista.