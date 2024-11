L'avvocato originario della città bruzia è stata inserita nel listino plurinominale dietro il capolista Bersani

La cosentina Anna Falcone è candidata alla Camera dei Deputati al numero due del listino plurinominale di Padova, alle spalle di Pierluigi Bersani, a sua volta candidato anche a Verona, sia nell’uninominale, sia come capolista del listino, sotto il simbolo di Liberi e Uguali. La formazione politica ha depositato il nome dei candidati in Corte d’Appello a Venezia. L’avvocato che tenne a battesimo insieme a Tomaso Montanari il percorso civico del Brancaccio, potrebbe trovare posto anche in altri collegi. Secondo quanto si è appreso, sarà candidata a Bologna centro nell’uninominale e anche nei listini dei collegi Friuli e Lombardia 2, come capolista, e Roma 1 al secondo posto.