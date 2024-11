Il senatore di Ncd Antonio Gentile attacca Wanda Ferro, che in queste prime settimane di campagna elettorale ha preso pubblicamente le distanze dall'ex governatore Scopelliti

"Abbiamo rotto sette mesi fa con Scopelliti ma non rinneghiamo certo le cose buone e anche quello non buone fatte insieme - ha dichiarato Gentile - la candidata di Forza Italia invece prima ha imbarcato sulla sua zattera tutti gli uomini e le donne del Presidente e oggi fa finta di non conoscere l'ex governatore".



"La Ferro da un lato di prende tutta la struttura e l'apparato di Scopelliti -continua il coordinatore di Ncd - e dall'altro lo disconosce. Scopelliti non è Belzebù, ma un uomo politico che ha commesso degli errori. Disconoscere la sua presenza in Forza Italia e nelle liste collegate è un atteggiamento puerile e poco onesto".