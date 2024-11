Dura critica da parte del coordinamento cittadino di Alternativa Popolare, rivolta al sindaco e al suo operato

«La riunione indetta da Manna al Comune con Sorical e Acque Potabili… non aveva lo scopo di affrontare e risolvere il problema dell’emergenza acqua a Rende…Erano presenti Manna, Incarnato (amministratore Sorical), Tenuta (responabile Acque Potabili), senza assessori… con solo i due consiglieri Cuzzocrea e Franchino De Rango, invitati al solo scopo di garantire il voto per l’elezione di Rausa nel successivo consiglio comunale». Dure le parole del coordinamento, secondo cui dopo la sopracitata riunione Manna «non ha risolto nulla di buono».

!banner!

Una «gestione fallimentare -quella del sindaco Manna- incapace di risolvere l’inquinamento Legnochimica, la caotica e superficiale gestione dei rifiuti ma anche le innumerevoli chiusure delle attività commerciali del territorio, dovute alla sua fallimentare politica commerciale».

Infine sulla carenza idrica a Rende e il disagio causato ai cittadini, il coordinamento AP aggiunge ancora « Manna non ha avvisato i cittadini della carenza di acqua che si sarebbe verificata ma ha pensato solo di comunicare, addirittura da Facebook, di non riempire le cisterne, lasciando i cittadini senza acqua da oltre tre giorni e inviando un’autobotte di acqua non potabile solo su via Rossini. Queste sono le tangibili capacità amministrative di Manna e della sua Giunta familiare… A questo punto, dopo il disastro totale, farebbe bene a chiedere scusa ai rendesi e ad andare via».