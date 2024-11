Il segretario Sposato: «Stop a scambi di nomine, non ci sono le condizioni per garantire legalità»

«Se qualcuno pensa di fare accordi di potere trasversali sulla sanità con scambi di nomine che riguardano le Asp sciolte per infiltrazioni mafiose ha sbagliato i conti. I commissariamenti delle Asp di Reggio e Catanzaro sciolte per le infiltrazioni mafiose vanno prorogati. In Calabria, la politica oggi come ieri, non è nelle condizioni di garantire la legalità nella sanità».

Lo scrive su Facebook il segretario generale della Cgil Calabria Angelo Sposato.