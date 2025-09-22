«Tridico, a caccia di voti, racconta storielle che però non stanno in piedi: l’autonomia differenziata è una opportunità per la nostra regione, così come per tutte le altre regioni del Paese».

Lo dichiara il deputato calabrese della Lega e vicecapogruppo alla Camera Domenico Furgiuele aggiungendo: «Si ottimizzerà l’uso delle risorse, si metteranno a terra quegli interventi necessari ai cittadini, si premia il buongoverno. Soprattutto, si premiano competenza e efficienza, cose che i grillini hanno dimostrato di non sapere nemmeno dove siano di casa».

Per Furgiuele «questo voto sarà uno spartiacque tra due visioni: quella di chi vuole stimolare il futuro continuando a credere nel lavoro, nelle opportunità, nei giovani e chi invece vuole ancora una volta mettere nelle braccia dell'assistenzialismo le future generazioni della nostra regione. Noi invece guardiamo a un futuro fatto di dignità che deriva dal lavoro, non a bonus e iniziative simili. Tranquillizziamo, inoltre, il candidato di sinistra: la Lega ha sempre lavorato per il bene dei cittadini, tanto da avere una sua forte identità nel territorio calabrese, e una rappresentanza nelle istituzioni democraticamente eletta. Se ne ricordi, prima di fare insinuazioni tra il volgare e l’insulto».