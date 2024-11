Alla fine il Pd ha deciso di non presentare la mozione per stanare il centrodestra regionale sull'autonomia differenziata. Ha deciso invece di depositare la proposta di delibera consiliare per il referendum abrogativo della riforma.

L'obiettivo è quello di far esplodere, nel futuro dibattito in aula, le contraddizioni interne alla maggioranza che già nel consiglio di oggi il consigliere Raffaele Mammoliti ha provato a far emergere punzecchiando soprattutto il presidente del consiglio Filippo Mancuso.

Minoranza compatta

Sulla proposta di legge la minoranza ha marciato compatta. Questa, infatti, è stata firmata di tre capigruppo di minoranza Mimmo Bevacqua (Pd), Davide Tavernise (M5s) e Antonio Lo Schiavo (Misto) insieme agli altri consiglieri del gruppo Pd (Alecci, Bruni, Iacucci, Mammoliti e Muraca). I consiglieri regionali, che hanno sottoscritto la proposta, chiederanno al presidente della I Commissione permanente “Affari istituzionali” Luciana De Francesco, di calendarizzare la discussione sul testo con la massima urgenza.

Intanto il prossimo 11 luglio alle 18.30, nel Chiostro San Domenico a Lamezia Terme, si terrà l'iniziativa pubblica annunciata dal gruppo Pd. A discutere di Autonomia differenziata, dopo i saluti del gruppo regionale democrat affidati al consigliere Franco Iacucci e l’introduzione della consigliera Amalia Bruni, saranno la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, collegata in remoto, e l’ex presidente della Regione Calabria, Agazio Loiero tra i primi a cogliere fino in fondo l’urgenza di contrastare l’Autonomia differenziata e i pericoli conseguenti ad una effettiva entrata in vigore, soprattutto per le regioni del Sud. A portare il proprio contributo al dibattito: il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita; don Giacomo Panizza, fondatore di “Progetto Sud”; Giovanni Oliverio, studente della facoltà di Medicina; il deputato Riccardo Tucci; il deputato Nico Stumpo; il segretario regionale di Sinistra Italiana, Fernando Pignataro e il segretario regionale del Pd, Nicola Irto. Nell'occasione verranno resi noti altri particolari sull'iniziativa legislativa del centrosinistra.