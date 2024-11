Il segretario generale della Cgil: «Pronte a partire per Roma. Quando Calderoli è venuto in Calabria ospite di Occhiuto, abbiamo declinato l'invito sostenendo che la "riforma" avrebbe diviso il Paese»

«Sono ventitrémila 687 le firme cartacee, oltre a quelle digitali, contro l'autonomia differenziata pronte a partire verso Roma grazie al lavoro di tutte le strutture della Cgil, Camere del lavoro, categorie, leghe Spi, affiliate, sistema dei servizi, delle compagne e compagni che anche nelle spiagge e montagne di questa estate rovente si sono prodigati a raccogliere le firme». Lo afferma, in un post pubblicato sui social, il segretario generale della Cgil Calabria, Angelo Sposato.

«Quando Calderoli nel gennaio 2023 è venuto in Calabria ospite del presidente Occhiuto - aggiunge Sposato - abbiamo declinato l'invito dicendo che l'autonomia differenziata avrebbe diviso il Paese e messo in discussione la coesione sociale. Abbiamo detto che avremmo fatto di tutto per contrastare questo disegno di legge scellerato. Lo stiamo facendo - ha sostenuto il segretario generale della Cgil calabrese - e continueremo a farlo».