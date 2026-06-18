Non esaudita la richiesta di conoscere gli effetti concreti su materie decisive come la sanità e la protezione civile. I presidenti di Pd, M5s, Iv e Avs: «Patto di potere interno alla maggioranza, la Lega ottiene l'autonomia differenziata e Fratelli d'Italia il via libera alle proprie riforme»

«Quanto sta accadendo in Commissione Affari costituzionali in Senato è grave. La maggioranza e il Governo hanno impedito l'audizione dei ministri Schillaci e Musumeci, richiesta dalle opposizioni per conoscere gli effetti concreti delle preintese sull'autonomia differenziata in materie decisive come la sanità e la protezione civile. Preintese che continuiamo a ritenere illegittime». Così i presidenti dei gruppi parlamentari del Pd Francesco Boccia, del M5S Luca Pirondini, di IV Raffaella Paita e di AVS Peppe De Cristofaro.

«È una scelta inaccettabile sul piano istituzionale e politico. Siamo di fronte a un disegno che rischia di smantellare pezzi fondamentali della funzione unitaria dello Stato, di indebolire ulteriormente il Servizio sanitario nazionale e di frammentare il sistema della protezione civile proprio mentre gli eventi climatici estremi richiederebbero più coordinamento e non meno. L'impressione sempre più evidente è che le preintese non rispondano a esigenze dei cittadini ma a un patto di potere interno alla maggioranza. Un baratto politico nel quale la Lega ottiene l'autonomia differenziata e Fratelli d'Italia il via libera alle proprie riforme istituzionali ed elettorali».