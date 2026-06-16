Parte ufficialmente dalla provincia di Cosenza il percorso congressuale di Azione in Calabria. Il primo appuntamento territoriale del partito segna l'avvio di una nuova fase organizzativa e politica nella regione, finalizzata a strutturare la presenza del movimento nelle diverse aree locali e a definire una proposta politica basata sulla partecipazione diretta e sul radicamento.

I lavori del primo congresso provinciale si sono svolti sabato 13 giugno a Corigliano-Rossano. L'assise ha visto la partecipazione di iscritti e simpatizzanti provenienti da tutto il territorio cosentino, oltre alla presenza dei vertici regionali del partito, tra cui il presidente calabrese Giuseppe Graziano e il segretario regionale Francesco De Nisi. Al centro del confronto sono rimaste le prospettive di crescita del movimento e le linee guida per l'azione politica sul territorio.

Azione, Postorivo segretaria provinciale di Cosenza

L'esito principale del congresso ha riguardato l'elezione formale della nuova governance locale. Stefania Postorivo è stata eletta segretaria provinciale di Azione per la provincia di Cosenza. Al suo fianco, l'assemblea ha designato Nico De Bartolo nel ruolo di presidente provinciale. Contestualmente, è stato definito il nuovo Direttivo, l'organismo collegiale che sarà incaricato di attuare la linea politica e di consolidare la struttura del partito nei diversi comuni.

L'obiettivo dichiarato della nuova segreteria consiste nell'intensificare la presenza organizzata del partito al di fuori dei contesti puramente istituzionali, favorendo un canale di comunicazione stabile tra la dirigenza e le comunità locali. Il congresso ha anche definito i primi incarichi operativi del nuovo assetto organizzativo. Manuela Labonia, sindaca di Pietrapaola, assumerà il ruolo di responsabile Organizzazione, mentre Angelo Prioli, vicesindaco di Frascineto, sarà responsabile Enti locali.

La linea di Postorivo: capillarità e proposte concrete

Nel corso del suo intervento programmatico, la neo segretaria provinciale Stefania Postorivo ha esposto i pilastri del mandato, individuando nella capillarità territoriale il fattore determinante per lo sviluppo del partito: «La vera politica non si costruisce nei palazzi ma tra la gente, ascoltando i bisogni delle comunità e conoscendo da vicino le realtà quotidiane dei cittadini. Dobbiamo tornare a essere presenti nei luoghi, promuovendo occasioni di confronto e partecipazione costante».

Postorivo ha inoltre sottolineato la necessità di spostare il focus del dibattito dalla semplice segnalazione delle criticità alla formulazione di risposte attuabili. Secondo la segretaria, l'attività del partito a Cosenza dovrà orientarsi alla valorizzazione delle competenze e delle risorse economiche e sociali già attive sul territorio, ponendole come base per l'elaborazione dei programmi politici regionali e locali.

De Bartolo: presenza continuativa e trasparenza

Il neoeletto presidente provinciale Nico De Bartolo si è focalizzato sulla necessità di ristabilire una continuità nel rapporto con i cittadini, rigettando una visione della politica attiva solo in concomitanza con le scadenze elettorali.

Nel suo discorso, De Bartolo ha posto l'accento sui concetti di coerenza, responsabilità e onestà intellettuale come uniche direttrici per ricostruire la fiducia con l'elettorato. Secondo il presidente, il presidio territoriale deve tradursi in un lavoro di ascolto quotidiano e strutturato, in grado di garantire risposte chiare e trasparenti alle istanze avanzate dalla provincia di Cosenza.

La composizione del direttivo provinciale di Cosenza

Il Direttivo provinciale è composto da: Angelo Prioli, Manuela Labonia, Biagio Iaquinta, Angela Forte, Antonella Bruno, Miriam Lo Tufo, Gabriella De Seta, Giovanni De Simone, Rossella Iaquinta, Pietro Amatuzzo, Norina Scorza, Rocco De Luca, Alfonso Guido, Maria D’Agostino, Sandro Cinelli, Bruno Mariani, Angelica Quintieri, Mario Scorza, Francesco Gentile, Salvatore Carnevale, Erminia Sommario, Francesco Viceconte, Valentino Adimari, Carmine De Rose, Giuseppe Aieta, Salvatore Panza, Mario Parrilla, Angelo Lo Tufo, Stefania Oliviero, Massimiliano Vena, Antonio Mazza, Alessandro Vancieri, Vincenzo De Marco e Serena Zaccaro.