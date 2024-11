Andranno in onda questa sera la quarta e la quinta puntata di Pubblica piazza dedicate ai ballottaggi che vedranno protagonisti in Calabria sei comuni chiamati alle urne i prossimi 4 e 5 ottobre.

Sono gli ultimi giorni di campagna elettorale per decidere il futuro sindaco anche di Castrovillari. Chi sceglieranno i cittadini, Domenico Lo Polito o Giancarlo Lamensa? Questa sera alle 22.30 il confronto tra i due candidati condotto dal direttore Pasquale Motta.

A seguire l'intervista ad Antonio Barile, l'unico tra i due candidati a sindaco di San Giovanni in Fiore che si è presentato per il confronto elettorale.





Vi aspettiamo alle 22.30 su LaC Tv e in streaming su www.lactv.it.