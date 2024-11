Questo il responso del riconteggio dei voti nella sezione 16, avvenuto stamattina del Tribunale della città della Varia. Fuori la candidata di area Pd

Sarà dunque Francesco Trentinella, e non Mimma Di Certo, lo sfidante che si batterà contro Giuseppe Ranuccio nel ballottaggio di Palmi. Il responso del riconteggio dei voti nella sezione 16, avvenuto stamattina del Tribunale della città della varia, ha comportato un cambio già diventato argomento di dibattito questo pomeriggio. Il candidato delle civiche di Centrodestra ha superato di 79 preferenze la candidata di area Pd, ma, questo non e' l'unico fatto del giorno in questo interminabile scrutinio palmese.

Pino Ippolito, l'altro candidato che come Trentinella e Di Certo era fermato intorno al 15%, ha annunciato la volontà di chiedere "l' annullamento del procedimento elettorale ed in subordine il ricontrollo in tutte le 20 sezioni". E' significativa questa presa di posizione del candidato del Circolo Armino, poiché' il suo e' uno schieramento che come Trentinella ha beneficiato della verifica di stamattina, risultando il terzo come numero di preferenze e quindi scavalcando anche la Di Certo. Il distacco tra Trentinella e Ippolito e' ora di appena 15 voti.

Agostino Pantano