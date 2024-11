Urne chiuse anche a Taurianova, tra le sei città calabresi chiamate al voto nel turno di ballottaggio in Calabria per scegliere il nuovo sindaco.

I risultati

Tutte le sezioni sono state scrutinate. Biasi è il nuovo sindaco di Taurianova, eletto con 4.137 preferenze, attestandosi sul 59,18%. Il primo cittadino uscente Fabio Scionti si ferma a 2.854 voti (40,82%).

Quando sono state scrutinate il 19 sezioni su 20 a Taurianova ormai è certa la vittoria di Roy Biasi con il 58,94%. Fabio Scionti si ferma al 41,06%. L'affluenza definitiva nella città si è fermata al 47,23% (7195 votanti).

LEGGI ANCHE: Ballottaggio Taurianova, il leghista Roy Biasi è il nuovo sindaco

Sfida Biasi-Scionti

A contendersi la vittoria a Taurianova sono due ex primi cittadini: Roy Biasi e Fabio Scionti. Biasi ha totalizzato il 42,59% delle preferenze con la Lega che si è attestato come primo partito in città con il 18,14%. A sostenerlo anche le liste civiche Taurianova la città al centro e Cultura e identità. Scionti, sindaco uscente, ha ottenuto il 25,58% dei voti e a spingerlo verso un possibile mandato bis ha il Partito democratico e il Comitato civico Scionti sindaco.

Gli altri comuni al ballottaggio

Oltre Taurianova altri cinque comuni calabresi sono tornati alle urne per il turno di ballottaggio. La legge prevede, infatti, che nelle città con più di 15mila abitanti, se nessun candidato ha ottenuto la maggioranza al primo turno (in questo caso quello tenutosi il 20 e 21 settembre scorsi), si proceda a ballottaggio fra i due candidati più votati. Ed è questo quanto avvenuto anche a Castrovillari, Cirò Marina, Crotone, San Giovanni in Fiore e Reggio Calabria dove nessuno ha raggiunto il 50% delle preferenze.