Sostenuta dal centrodestra lei e dal Pd lui, si contendono la carica di nuovo sindaco. Qui tutti gli aggiornamenti in tempo reale
Tutti gli articoli di Politica
PHOTO
È ballottaggio anche a Castrovillari. In campo per il posto da primo cittadino ci sono Ernesto Bello e Anna De Gaio. La candidata del centrodestra ha ottenuto al primo turno il 43,59% delle preferenze. Lanciata da Fratelli d’Italia, ha ottenuto la convergenza del resto della coalizione, senza però avvicinarsi alla fatidica soglia del 50% più un voto.
Di contro sostenuto dal Partito Democratico, ma con un passato giovanile nell’estrema destra cittadina, c’è Ernesto Bello. È il nome su cui ha puntato il sindaco uscente Domenico Lo Polito e per il quale si è speso in prima persona Flavio Stasi. Due settimane fa non è andato oltre il 27,70%, superando al fotofinsh Luca Donadio (bloccato al 26,80%). Il movimento civico di quest’ultimo qualora vinca De Gaio porterà nell’assise comunale il consigliere regionale Ferdinando Laghi.
13:54
Definitivo affluenza: si chiude al 54,35%
Su circa 200 schede scrutinate, Bello in vantaggio su De Gaio. A Castrovillari il dato definitivo sull’affluenza si chiude al 54,35% con 22 sezioni rilevate su 22. Il confronto con il dato precedente, pari al 61,53%, segnala una flessione di 7,18 punti percentuali.