È ballottaggio anche a Castrovillari. In campo per il posto da primo cittadino ci sono Ernesto Bello e Anna De Gaio. La candidata del centrodestra ha ottenuto al primo turno il 43,59% delle preferenze. Lanciata da Fratelli d’Italia, ha ottenuto la convergenza del resto della coalizione, senza però avvicinarsi alla fatidica soglia del 50% più un voto.

Di contro sostenuto dal Partito Democratico, ma con un passato giovanile nell’estrema destra cittadina, c’è Ernesto Bello. È il nome su cui ha puntato il sindaco uscente Domenico Lo Polito e per il quale si è speso in prima persona Flavio Stasi. Due settimane fa non è andato oltre il 27,70%, superando al fotofinsh Luca Donadio (bloccato al 26,80%). Il movimento civico di quest’ultimo qualora vinca De Gaio porterà nell’assise comunale il consigliere regionale Ferdinando Laghi.