La nuova prima cittadina ringrazia elettori e squadra dopo la vittoria: «Nei primi cento giorni decoro, ascolto e recupero urbano»

La vittoria di Anna De Gaio apre una nuova fase politica per Castrovillari. Dopo dodici anni di amministrazione di centrosinistra, la professoressa eletta sindaca diventa anche la prima donna alla guida della città. Un risultato accolto con emozione e con il richiamo immediato alla responsabilità del governo.

Le prime parole della nuova sindaca sono state rivolte ai cittadini e alla squadra che l’ha sostenuta durante la campagna elettorale. Un messaggio di gratitudine, ma anche l’indicazione delle prime priorità amministrative: ascolto, presenza sul territorio, decoro urbano e recupero della città.

De Gaio: «Essere la prima sindaca donna è una grande responsabilità»

«Grazie. Sono molto soddisfatta e voglio innanzitutto ringraziare i cittadini per la fiducia che mi hanno accordato», ha dichiarato Anna De Gaio dopo la vittoria.

Il dato politico si intreccia con quello simbolico. De Gaio sarà infatti la prima donna a guidare Castrovillari. «Essere la prima sindaca donna di questa città è una grande emozione e una grande responsabilità», ha aggiunto.

La nuova prima cittadina ha poi dedicato il successo alla squadra che l’ha accompagnata nella competizione elettorale. «Dedico questa vittoria alla mia squadra, che è sempre rimasta compatta e unita, dimostrando sinergia, ascolto e sostegno costante durante tutta questa esperienza politica».

«Sarò tra la gente, accanto al mio popolo»

Nelle parole di De Gaio c’è il riferimento all’affetto ricevuto dalla città e alla volontà di trasformare quel consenso in presenza quotidiana. «Le sensazioni che provo sono enormi. L’affetto ricevuto dalla città è qualcosa che porterò nel cuore. Mi hanno sostenuta tantissimo e da domani inizierà un nuovo percorso: sarò tra la gente, accanto al mio popolo, ascoltando i cittadini e vivendo pienamente il territorio».

La sindaca eletta lega l’emozione del risultato alla consapevolezza del lavoro che la attende. «Si vive tutto con emozione, ma anche con la consapevolezza e la responsabilità di conquistare davvero questa città attraverso il lavoro quotidiano».

I primi cento giorni tra decoro e recupero urbano

De Gaio ha indicato anche alcuni temi sui quali intende intervenire subito. «Nei primi cento giorni ci sarà tanto da fare: dobbiamo entrare subito nel vivo dell’attività amministrativa, intervenire sul decoro urbano, sul recupero della città e soprattutto ristabilire un rapporto di ascolto con i cittadini».

Il recupero urbano e la partecipazione vengono presentati come pilastri dell’avvio della nuova amministrazione. «Crediamo fortemente nel recupero urbano e nella partecipazione», ha sottolineato la nuova sindaca.

Nel suo intervento non manca una valutazione critica sull’amministrazione uscente. «L’altra amministrazione, a nostro avviso, non ha ascoltato abbastanza la città. Noi vogliamo partire proprio dall’ascolto e dalla presenza sul territorio».

Il ringraziamento a Bello e il richiamo al bene comune

Dopo il voto, De Gaio ha rivolto un pensiero anche al suo avversario al ballottaggio, Ernesto Bello, candidato del centrosinistra. «Ringrazio anche Ernesto Bello per la telefonata corretta ed educata che mi ha rivolto. Saremo insieme in Consiglio comunale e credo che, al di là delle differenze politiche, si debba lavorare tutti per il bene comune».