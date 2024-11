Centrosinistra cosentino in fermento dopo le uscite pubbliche di Bianca Rende e Fabio Gallo, rispettivamente ex candidati a sindaco di Cosenza, che hanno espresso il loro gradimento verso la candidatura di Franz Caruso, rappresentante ufficiale del centrosinistra, il quale si gioca tutte le sue carte al ballottaggio contro Francesco Caruso, esponente del centrodestra.

Francesco Caruso incontra Pichierri

Se i “sì” di Bianca Rende e Fabio Gallo rincuorano la coalizione che fa capo all’avvocato penalista di Cosenza, dopo la dura presa di posizione di “Cosenza in Comune” che, attraverso Valerio Formisani, ha espresso critiche a Franz Caruso per il mancato apparentamento, sul fronte opposto Francesco Caruso nelle prossime ore incontrerà l’ex candidato sindaco Franco Pichierri, espressione politica di “Noi con l’Italia” e “Democrazia Cristiana”, quindi sostenitore del centrodestra. Si parlerà di questioni programmatiche con l’intento di trovare un punto d’incontro. Ma anche in questo caso non ci sarà alcun apparentamento. Domani, invece, Francesco Civitelli parlerà con i suoi sostenitori per scegliere insieme chi votare al secondo turno.

Le ambizioni di Francesco De Cicco

Francesco De Cicco cosa farà? L’assessore comunale uscente in queste ore sta ascoltando i suoi elettori, ma sono partite anche le “grandi manovre” per capire se ci siano i presupposti per appoggiare uno dei due candidati a sindaco o lasciare libertà di voto a coloro i quali nella prima fase delle Comunali, hanno creduto nel suo progetto amministrativo. De Cicco, in una diretta Facebook, ha fatto intendere che gradirebbe, eventualmente, un posto di vertice, forse la carica di vice sindaco. Trattandosi del terzo in classifica, ovviamente, De Cicco diventa l’ago della bilancia. Vedremo dunque cosa accadrà nei prossimi giorni.