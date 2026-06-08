Ai microfoni di LaC parla Pino Belcastro, candidato a sindaco al primo turno, che oggi appoggia Barile: «Era la scelta più logica, abbiamo scelto di non stare a guardare e abbiamo deciso assieme a Candalise di appoggiare Barile. I primi dati sono importanti,ma aspettiamo prima di fare commenti».

Uno sguardo anche alla campagna elettorale, caratterizzata da toni molto alti: «Noi viviamo a San Giovanni in Fiore, dobbiamo restare amici e concittadini qualsiasi sia il risultato. Il clima è avvelenato, ora dovremo stemperarlo e lo faremo con Barile sindaco».

E sull'ipotesi di anatra zoppa dice: «Dovrebbe essere un Consiglio comunale ancora più democratico. Il popolo sceglie, se dovesse scegliere Barile il Consiglio dovrebbe controllare il sindaco e la sua giunta.