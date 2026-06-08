Il comune più grande della Sila chiamato a scegliere il nuovo primo cittadino. Scrutinato quasi il 60% delle schede. Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale
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È San Giovanni in Fiore uno dei due comuni chiamati a scegliere il nuovo sindaco nel secondo turno di ballottaggio. A contendersi la fascia tricolore Marco Ambrogio e Antonio Barile.
Al primo turno, il candidato del centrodestra non è riuscito ad andare oltre il 45%, impallinato dal voto disgiunto quantificato in 1403 preferenze in meno rispetto alle sue liste. Con l’ex sindaco, eletto già nel 2010 e nel 2014, anche i candidati sconfitti Candalise e Belcastro. Qualora la fascia tricolore toccasse a Barile, non ci sarebbe a suo sostegno la maggioranza consiliare. Si partirebbe così con la cosiddetta “anatra zoppa”.
13:58
Si consolida il vantaggio di Barile
Clima frizzante nella segreteria politica di Barile. C'è euforia, anche se si attende per i festeggiamenti veri e propri. Intanto lo scrutinio è arrivato al 59% e il dato appare ormai consolidato, con Barile al 54%.
13:54
Candalise: «Non mi aspetto ruoli operativi
Ai microfoni di LaC anche l'altro candidato del primo turno, Luigi Candalise, che commenta così i primi risultati: «Sono superstizioso, quindi aspetterò l'ultima scheda per sbilanciarmi. I dati al momento premiano la nostra scelta ma attendiamo gli esiti finali».
E sull'ipotesi di anatra zoppa dice: «Non mi preoccupa, credo che quando una popolazione si esprime bisogna rispettarla».
Infine, su un eventuale ruolo nella nuova amministrazione: «Non mi aspetto un ruolo operativo perché non ho fatto questa scelta per questo motivo, mi aspetto solo ilrispetto dell’accordo fatto intorno a punti programmatici».
13:53
Scrutinato il 46% delle schede
Intanto si è arrivati al 46% delle schede scrutinate, gli esiti al momento vedono ancora in testa Barile con un distacco di circa 9 punti percentuali su Ambrogio.
13:48
Belcastro: «L'appoggio a Barile scelta giusta
Ai microfoni di LaC parla Pino Belcastro, candidato a sindaco al primo turno, che oggi appoggia Barile: «Era la scelta più logica, abbiamo scelto di non stare a guardare e abbiamo deciso assieme a Candalise di appoggiare Barile. I primi dati sono importanti,ma aspettiamo prima di fare commenti».
Uno sguardo anche alla campagna elettorale, caratterizzata da toni molto alti: «Noi viviamo a San Giovanni in Fiore, dobbiamo restare amici e concittadini qualsiasi sia il risultato. Il clima è avvelenato, ora dovremo stemperarlo e lo faremo con Barile sindaco».
E sull'ipotesi di anatra zoppa dice: «Dovrebbe essere un Consiglio comunale ancora più democratico. Il popolo sceglie, se dovesse scegliere Barile il Consiglio dovrebbe controllare il sindaco e la sua giunta.
13:41
Barile: «Sono fiducioso
Scrutinato il 22,8% delle schede, Barile ancora in testa con il 54%. Intanto trapelano le prime dichiarazioni da parte del candidato al momento in testa, che si dice fiducioso.
13:30
Barile in testa
Si è arrivati a 1.800 schede scrutinate, mentre il trend si conferma quello già delineatosi, con Barile in testa al 54% e Ambrogio al 46%.
13:23
Affluenza al 53,55%
L’affluenza si attesta al 53,55%, ma il dato resta provvisorio perché manca la chiusura completa della sezione 2, indicata come N.P. nella rilevazione finale.
Procede intanto celermente lo scrutinio. Sono 550 le schede attualmente esaminate, le percentuali vedono al momento Barile circa al 55%, mentre Ambrogio segue al 45%.