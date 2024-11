Il popoloso centro della provincia di Reggio Calabria torna alle urne per eleggere il nuovo sindaco che manca dall'agosto 2018, quando il consiglio comunale fu sciolto per infiltrazioni mafiose

Sarà uno tra Mariateresa Fragomeni e Domenico Barranca il prossimo sindaco di Siderno. La candidata del Partito democratico è uscita vittoriosa dal primo round delle elezioni comunali, il 3 e 4 ottobre scorsi, conquistando il 42,41% dei consensi. Per il candidato del centrodestra, sostenuto da ben cinque liste un 24,89% che comunque lascia ancora i discorsi aperti. L’unica cosa certa è che il più popoloso comune della Locride nella giornata di oggi avrà nuovamente un sindaco.

Dopo tre lunghi anni di commissariamento Siderno, infatti, torna alle urne e prova a ristabilire gli equilibri venuti a mancare ad agosto 2018 quando il consiglio comunale capeggiato da Pietro Fuda fu sciolto per infiltrazioni mafiose. In uno dei centri più importanti della Locride ad aver incominciato la campagna elettorale con largo anticipo è Mariateresa Fragomeni.

L’ex assessore regionale si presenta con il simbolo del Pd e con la lista “Ripartiamo da Siderno”, mentre Mimmo Barranca ha raccolto ben 5 liste (“Barranca Sindaco”, “Siderno nel Cuore”, “La destra”, “Cittadini di Siderno” e “Progetto Siderno”). Antonio Cutugno concorreva con 2 liste (“Noi per Siderno” e “Corriamo insieme”) e i comunisti uniti per Siderno al fianco di Antonio Sgambelluri. Si è votato in 19 sezioni: il dato finale dell'affluenza a Siderno è di 7163 votanti - 43,44%, dato in netto calo rispetto al primo turno quando si erano recati ai seggi il 58,55% degli aventi diritto.

Comunali Siderno, l'affluenza

Comunali Siderno, risultati e aggiornamenti LIVE

Ore 16.00 - Manca poco a Fragomeni per diventare sindaco

Continua a manteneresi inalterato il vantaggio di Mariateresa Fragomeni 1994 preferenze nei confronti di Barranca 1130 voti.

Ore 15.45 - Aumenta il vantaggio di Mariateresa Fragomeni

Continua ad aumentare la forbice tra la candidata del centrosinistra Fragomeni che 1.021 (64,54%) doppia quasi le preferenze di Barranca, che si attesta a 561 voti (35,46%).

Ore 15.20 - Prime schede scrutinate, Mariateresa Fragomeni avanti

Dalle prime schede scrutinate, la candidata del centrosinistra Fragomeni è in vantaggio su Barranca.