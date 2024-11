‘La Regione Calabria non ha mai svolto controlli’

“La società di gestione del servizio idrico in Calabria, Sorical (controllata dalla Regione al 53,5% e messa in liquidazione dal 2012) non rispetta le disposizioni di legge sulla trasparenza, infatti sul suo sito internet non c’è traccia della sezione deputata a contenere tutta la documentazione su anticorruzione, incarichi, consulenti, personale e bilanci.

La mancanza di tali informazioni è ancora più grave se si considera che questi elementi sono necessari ai cittadini per controllare la correttezza dell’operato della società, che in questo periodo ha iniziato a ridurre l’erogazione dell’acqua in circa 30 comuni della Calabria per costringere gli abitanti a pagare onerosi conguagli.

Senza che la Regione Calabria si sia mai preoccupata di svolgere alcun tipo di controllo. Per questo motivo oggi ho inviato una segnalazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione guidata da Raffaele Cantone per obbligare la Sorical a pubblicare tutta la documentazione che deve essere a disposizione dei cittadini e per sanzionare i responsabili di tali inadempimenti”.