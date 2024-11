Ecco come il parlamentare, fuori uscito dai Cinque Stelle, commenta l'esito del ballottaggio

"Non rimpiango la mia fuoriuscita dai Cinque Stelle, i miei valori sono stati da loro traditi e non mi interessa ora salire sul carro dei vincitori". E' questo il commento a caldo del parlamentare Sebastiano Barbanti all'indomani dello scrutinio che ha visto i grillini raggiungere una buona affermazione. Da fuoriuscito del movimento, appena approdato nei democrat, la sua analisi del voto è lucida: "Siamo riusciti a mantenere Milano, la capitale finanziaria, e questo è un successo per il Pd. Le note stonate sono quelle di Roma e Torino dove era molta la voglia di cambiamento. E' stato un voto contro qualcuno piuttosto che per qualcuno. Ora vedremo come andrà la fase dell'amministrazione".

E poi l'invito al suo partito: " Il Pd deve fare una seria riflessione sulla propria organizzazione e sugli uomini che ha sul territorio, mi sa che bisogna riprendere con vigore il percorso di rinnovamento, ringiovanimento, cambiamento e riorganizzazione. La chiave è più contatto con i cittadini, stare in mezzo alla gente".

Tiziana Bagnato