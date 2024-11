'Valorizzare i piccoli comuni perché sono scrigni di cultura, storia e tradizioni’

Il consigliere regionale del Pd, Mimmo Bevacqua, ha presentato questa mattina nella sede del partito a Cosenza, la sua proposta di legge per "il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni della Calabria". All’incontro hanno partecipato anche Stefania Covello, segreteria nazionale del Pd, Ernesto Magorno, segretario regionale e Luigi Guglielmelli, segretario provinciale.

«Valorizzare i piccoli comuni perché sono scrigni di cultura, storia e tradizioni – ha dichiarato Bevacqua - Una risorsa fondamentale per lo sviluppo della nostra regione». «Dopo tanti anni di parole, la proposta di legge sui piccoli comuni è la migliore risposta ai tanti che non capiscono quale potrebbe essere il ruolo dei consiglieri regionali. Che non è solo quella della presenza in Consiglio, ma legiferare. Bisogna preservare la residenzialità dei piccoli centri attraverso una serie di misure da attuare con l'impegno di amministratori e anche con l'iniziativa di singoli imprenditori locali».