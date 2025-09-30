«Per cambiare politica bisogna continuare ad essere uniti. Non abbiamo altra alternativa che il 'campo largo', che deve ulteriormente allargarsi». Così a Cosenza, nel corso di una manifestazione elettorale, Angelo Bonelli, deputato di Avs e co-portavoce di Europa Verde.

«La Calabria - ha aggiunto Bonelli - è una regione meravigliosa che però deve cambiare. Una regione che non ha una sanità pubblica e che ha visto il suo presidente Roberto Occhiuto farsi scippare tre miliardi di euro di fondi di sviluppo e coesione che erano destinati a scuole e sanità per fare il ponte sullo Stretto. È una regione che è stata diretta da Salvini e penso che abbia bisogno di un sussulto di dignità per fare in modo che decida sul suo territorio e si riprenda i soldi che le sono stati rubati».