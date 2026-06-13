Con il primo Consiglio comunale della nuova legislatura entra nel vivo il secondo mandato amministrativo del sindaco Silvestro Garoffolo. Una seduta che ha segnato l'avvio ufficiale dell'attività del nuovo governo cittadino di Brancaleone e la presentazione della squadra chiamata ad affiancare il primo cittadino nei prossimi anni.

Dopo la convalida degli eletti e gli adempimenti previsti dalla normativa, Garoffolo ha ufficializzato la composizione della nuova Giunta comunale, costruita puntando su un mix di esperienza amministrativa, competenze specifiche e rappresentanza delle diverse sensibilità presenti all'interno della maggioranza.

A ricoprire il ruolo di vicesindaco sarà Gustavo Marino, al quale sono state affidate le deleghe ad Ambiente, Turismo e Affari Legali. Entrano in Giunta anche Rosa Tosoni, che seguirà i settori della Sanità, dei Servizi sociali alla persona e delle Politiche per la famiglia, ed Emilia Misitano, alla quale fanno capo Istruzione e Politiche educative, Servizi per l'infanzia, Asilo nido e scuole materne, Attività produttive. Completa l'esecutivo Niccolò Alessi, il più giovane della squadra, chiamato a occuparsi di Politiche giovanili e sociali, Sport e Cultura.

Nel corso della stessa seduta il Consiglio comunale ha inoltre proceduto all'elezione della propria presidente, individuata nella consigliera Angela Parpiglia, che avrà il compito di dirigere i lavori dell'assemblea civica e garantire il corretto svolgimento dell'attività consiliare.

Nel suo intervento il sindaco Garoffolo ha tracciato la linea politica e amministrativa che caratterizzerà il nuovo corso, rivolgendo un messaggio di unità all'intera cittadinanza e sottolineando la volontà di trasformare il consenso ricevuto alle urne in azioni concrete per il territorio.

«Con l'insediamento del Consiglio Comunale e della Giunta prende forma il mandato che i cittadini ci hanno affidato con il loro voto. Siamo pronti a lavorare con impegno, responsabilità e spirito di servizio per dare risposte concrete alla nostra comunità e per costruire una Brancaleone sempre più dinamica, inclusiva e capace di cogliere le opportunità del futuro».

Il primo cittadino ha poi rivolto un augurio di buon lavoro a tutti i consiglieri, richiamando l'importanza del confronto istituzionale tra maggioranza e opposizione nell'interesse della comunità.

«Pur nella diversità dei ruoli e delle visioni politiche, sono convinto che il confronto istituzionale, se improntato al rispetto reciproco e all'interesse generale della comunità, possa rappresentare un valore aggiunto per il nostro Comune. Le porte dell'Amministrazione saranno sempre aperte al dialogo e al contributo costruttivo di chiunque abbia a cuore il bene di Brancaleone».

Parole che anticipano il clima con cui l'amministrazione intende affrontare la nuova legislatura, mettendo al centro partecipazione, ascolto e coesione sociale. Un concetto ribadito nella parte finale dell'intervento del sindaco, che ha lanciato un messaggio destinato a rappresentare la cifra politica del nuovo mandato.

«Da oggi non esistono più divisioni elettorali: esiste una sola Brancaleone. Il nostro impegno sarà quello di governare per tutti, ascoltare tutti e lavorare ogni giorno affinché nessuno si senta escluso dal percorso di crescita e rilancio della nostra comunità».

Con la nomina della Giunta e l'avvio ufficiale dei lavori consiliari, l'amministrazione Garoffolo entra dunque nella fase operativa. Sul tavolo ci sono le sfide legate ai servizi, allo sviluppo del territorio, alle politiche sociali e alla valorizzazione delle risorse locali. Obiettivi che la nuova squadra di governo sarà chiamata a tradurre in risultati concreti per una comunità che ha scelto la continuità amministrativa affidando al sindaco uscente la guida del Comune per un secondo mandato.