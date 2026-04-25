Si apre la competizione elettorale a Brancaleone, comune a cavallo tra le aree grecanica e locridea. A contendersi la carica di Sindaco, in vista del rinnovo del consiglio comunale, saranno Silvestro Garoffolo, primo cittadino uscente che tenta la riconferma dopo 5 anni di mandato, e Gino Mesiani, con una sindacatura già alle spalle ed una compagine rinnovata.

Le liste

Brancaleone Bene Comune

Silvestro Garoffolo candidato sindaco

Candidati consiglieri:

  • Alessi Niccolò
  • Schimizzi Giuseppe
  • Tosoni Rosa
  • Misitano Emilia
  • Marino Gustavo
  • Suraci Fortunato
  • Parpiglia Angela detta Lella
  • Branca Arianna
  • Vitale Melissa
  • Priolo Antonino
  • Moio Vincenzo
  • Agostino Nicodemo

Brancaleone Rinasce

Silvestro Garoffolo candidato sindaco

Candidati consiglieri:

  • Praticò Antonino
  • Politanò Caterina
  • Parlato Antonino
  • Morello Carmela
  • Maisano Giovanni
  • Malara Rita
  • Romeo Antonio
  • Tuscano Giacomo
  • Maressa Alfredo
  • Arcadi Rocco
  • Misiano Filippo
  • Siviglia Francesco