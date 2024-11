Esponente leghista, 34 anni, milanese figlio di calabresi, è stato eletto nella circoscrizione Sud ottenendo 32 mila preferenze, di queste 20 mila in Calabria

L’Inghilterra è ufficialmente fuori dall'Unione europea. Settantatre deputati britannici lasceranno l'Europarlamento. Tre di questi seggi saranno occupati da europarlamentari italiani. Tra loro un milanese dal sangue calabrese: Vincenzo Sofo.

Eletto nella circoscrizione Sud, l’esponente leghista è pronto ad insediarsi: «Esce l'Inghilterra, entra la Calabria» dice in una intervista pubblicata su Repubblica.

Nato a Milano da genitori calabresi, Sofo, 34 anni, laureato in Economia all’università Cattolica del Sacro Cuore, sta aspettando «il gong da Londra».

Chi è Vincenzo Sofo

Consulente per le politiche culturali delle giunte regionali di centrodestra in Lombardia nel 2009 ha co-fondato e diretto fino al 2017 il think tank IlTalebano.com.

Nel 2011 viene eletto consigliere del Municipio 6 di Milano e nel 2016 si candida al consiglio comunale del capoluogo lombardo, ottenendo 260 preferenze e mancando l'elezione.

Fidanzato con la deputata francese Marion Maréchal, nipote della leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, viene candidato alle elezioni europee del maggio 2019. Viene eletto ottenendo 32 mila preferenze, di queste 20 mila in Calabria, ma è uno dei tre candidati italiani sospesi, in attesa dell'insediamento che avverrà all'uscita dei deputati inglesi per la Brexit.