Nel corso di un incontro con la stampa, il sindaco Vallone e i suoi hanno ribadito la volontà di proseguire nell'attuazione del programma, rivendicando le attività già avviate e annunciando una pianificazione orientata allo sviluppo del territorio

Fare il punto sui primi mesi di attività amministrativa e rispondere a quelle che sono state definite «illazioni» e «mistificazioni» diffuse sui social e attraverso parte della stampa locale. Con questo obiettivo la giunta comunale di Briatico ha convocato una conferenza stampa alla quale hanno preso parte il sindaco Lidio Vallone, il presidente del Consiglio comunale Antonio Scarmato, il vicesindaco Maria Teresa Centro, gli assessori Antonello Gagliardi ed Elena Staropoli, oltre al consigliere di maggioranza Costantino Aprile.

Tra gli interventi registrati si è inserito quello dell'assessore Antonello Gagliardi, che ha ripercorso le prime settimane di amministrazione dopo l'insediamento della nuova squadra di governo, avvenuto a giugno, a stagione estiva già iniziata. «Ci siamo concentrati sulle priorità – ha spiegato – avviando una serie di interventi importanti che spesso vengono taciuti a discapito di bugie e frivolezze diffuse attraverso i social e, in alcuni casi, anche tramite qualche testata su iniziativa della minoranza o di una parte di essa».

Tra i provvedimenti rivendicati dall'amministrazione figura l'adesione alla cosiddetta "rottamazione" dei tributi comunali, misura che consente ai cittadini di rateizzare le somme dovute con l'eliminazione di sanzioni e interessi. Un'iniziativa che, secondo Gagliardi, rappresenta un concreto sostegno alla popolazione in una fase ancora complessa per le finanze dell'ente.

L'assessore ha ricordato come il Comune esca da una lunga fase di difficoltà amministrativa: «Briatico è stato commissariato e in dissesto per oltre quindici anni. Dal dissesto si è usciti soltanto alla fine del 2025 e ci sono ancora molte situazioni da sistemare. Non si tratta di un Comune in una condizione di normale amministrazione».

Sul fronte operativo, Gagliardi ha evidenziato gli interventi effettuati per la manutenzione del territorio, dalla pulizia urbana al controllo dei servizi di raccolta differenziata e manutenzione del verde, fino ai lavori programmati per la sistemazione delle strade e degli accessi al mare, con particolare attenzione alla sicurezza.

Spazio anche alle iniziative dedicate ai giovani. L'assessore ha citato il progetto "Io resto qui", avviato il 6 luglio, attraverso il quale ogni lunedì vengono ricevuti giovani in cerca di occupazione o interessati ad avviare un'attività imprenditoriale. «Su tredici colloqui già effettuati – ha riferito – due persone hanno trovato lavoro. È la dimostrazione che quando si lavora con serietà i risultati arrivano».

Guardando ai prossimi mesi, Gagliardi ha sottolineato la necessità di passare dalla gestione delle emergenze a una programmazione di lungo periodo: «Vogliamo che Briatico torni a essere una delle stelle della Costa degli Dei e non una semplice comparsa».

Ad arricchire i lavori della conferenza è stato il sindaco Lidio Vallone, che ha spiegato le ragioni dell'incontro con la stampa. «Abbiamo convocato questa conferenza – ha dichiarato – perché da tempo vengono divulgate notizie che meritano una smentita. Riteniamo doveroso ricercare la verità e raccontare ai cittadini ciò che realmente sta facendo l'amministrazione». Il primo cittadino ha definito la propria amministrazione «trasparente, laboriosa, coerente e responsabile», sottolineando l'impegno quotidiano di assessori e consiglieri nello svolgimento delle rispettive funzioni.

Vallone ha inoltre puntato il dito contro quelle che ha definito «mistificazioni» provenienti da parte dell'opposizione. Il sindaco ha quindi richiamato le difficoltà che caratterizzano l'avvio di un mandato amministrativo in una località turistica alle porte dell'estate. «Garantire ogni giorno servizi essenziali come la pulizia del paese, degli arenili, del mare e l'efficienza del servizio idrico richiede un impegno costante. Sono problematiche che devono essere affrontate quotidianamente».

Nel corso dell'incontro, la giunta ha quindi ribadito la volontà di proseguire nell'attuazione del programma amministrativo, rivendicando le attività già avviate e annunciando una pianificazione orientata allo sviluppo del territorio, con l'obiettivo di rilanciare il ruolo di Briatico tra le principali località della Costa degli Dei.