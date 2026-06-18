Il senatore e segretario dem in Calabria pone l’attenzione sulla necessità di evitare eventuali danni da terremoti alle due statue conservate nel Museo archeologico di Reggio. Chiesti tempi certi e risposte puntuali

Il senatore Nicola Irto, segretario del Pd Calabria, lancia l’allarme su eventuali danni da terremoti ai Bronzi di Riace. Tema sul quale ha presentato un’interrogazione al ministro della Cultura, Alessandro Giuli, cui ha chiesto di sapere quali iniziative intenda assumere e quando, a proposito del «necessario adeguamento delle basi antisismiche dei due capolavori d’arte e degli impianti della sala del Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria in cui sono custoditi».

Nell’atto parlamentare, Irto ricorda che le celebri statue dei due guerrieri costituiscono uno dei più importanti patrimoni archeologici del Paese e che il Comitato scientifico del Museo, nella seduta del 28 gennaio scorso, ha espresso parere favorevole a un progetto specifico predisposto dalla Direzione museale. Il senatore dem sottolinea inoltre che il Piano strategico 2026-2028 del Museo prevede una nuova configurazione della Sala Bronzi e, in particolare, l’adeguamento delle basi sismiche delle statue.

Il parlamentare richiama poi le notizie emerse nelle ultime settimane in merito alle verifiche tecniche effettuate sui sistemi antisismici e osserva che la stessa Direzione del Museo ha evidenziato l’esigenza di interventi di adeguamento. «Il ministro della Cultura – sottolinea il senatore del Pd – deve fornire risposte puntuali e indicare tempi certi per l’attuazione degli interventi previsti. I Bronzi – conclude Irto – hanno un valore inestimabile e per la loro tutela non si può perdere altro tempo».