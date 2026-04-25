Saranno il sindaco uscente Cuzzola, Massimo Orlando e Vincenzo Maria Romeo i candidati a sindaco alle prossime elezioni comunali di Bruzzano Zeffirio. Tutti e tre sono a capo di raggruppamenti civici. Di seguito i candidati alla carica di consigliere comunale:

  • LISTA “UNIONE DEMOCRATICA

Candidato a sindaco: Giuseppe Cuzzola

  1. Concetto Candido
  2. Antonella Cilione
  3. Domenico Toscano
  4. Domenico Serranò
  5. Francesco Crea
  6. Domenico Muscolo
  7. Triestina Paola Plutino
  • LISTA “LAVORO, NATURA E PROGRESSO”

Candidato a sindaco: Vincenzo Maria Romeo

  1. Filippo Altomonte
  2. Pietro Iachino
  3. Antonio Stellitano
  4. Francesco Altomonte
  5. Milena Murdaca
  6. Antonia Iannì
  • LISTA “ORLANDO”

Candidato a sindaco: Massimo Orlando

  1. Maria Domenica Vigilante
  2. Bruno Politanò
  3. Lorenzo Munari
  4. Giuseppina Landolfo
  5. Paolo Talia
  6. Cherubino Maria Marte
  7. Antonio Valastro 