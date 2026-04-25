Saranno il sindaco uscente Cuzzola, Massimo Orlando e Vincenzo Maria Romeo i candidati a sindaco alle prossime elezioni comunali di Bruzzano Zeffirio. Tutti e tre sono a capo di raggruppamenti civici. Di seguito i candidati alla carica di consigliere comunale:

LISTA “UNIONE DEMOCRATICA

Candidato a sindaco: Giuseppe Cuzzola

Concetto Candido Antonella Cilione Domenico Toscano Domenico Serranò Francesco Crea Domenico Muscolo Triestina Paola Plutino

LISTA “LAVORO, NATURA E PROGRESSO”

Candidato a sindaco: Vincenzo Maria Romeo

Filippo Altomonte Pietro Iachino Antonio Stellitano Francesco Altomonte Milena Murdaca Antonia Iannì

LISTA “ORLANDO”

Candidato a sindaco: Massimo Orlando