Il primo cittadino uscente a caccia del secondo mandato alla guida del piccolo centro della Locride
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Saranno il sindaco uscente Cuzzola, Massimo Orlando e Vincenzo Maria Romeo i candidati a sindaco alle prossime elezioni comunali di Bruzzano Zeffirio. Tutti e tre sono a capo di raggruppamenti civici. Di seguito i candidati alla carica di consigliere comunale:
- LISTA “UNIONE DEMOCRATICA
Candidato a sindaco: Giuseppe Cuzzola
- Concetto Candido
- Antonella Cilione
- Domenico Toscano
- Domenico Serranò
- Francesco Crea
- Domenico Muscolo
- Triestina Paola Plutino
- LISTA “LAVORO, NATURA E PROGRESSO”
Candidato a sindaco: Vincenzo Maria Romeo
- Filippo Altomonte
- Pietro Iachino
- Antonio Stellitano
- Francesco Altomonte
- Milena Murdaca
- Antonia Iannì
- LISTA “ORLANDO”
Candidato a sindaco: Massimo Orlando
- Maria Domenica Vigilante
- Bruno Politanò
- Lorenzo Munari
- Giuseppina Landolfo
- Paolo Talia
- Cherubino Maria Marte
- Antonio Valastro