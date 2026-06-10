La prima missione istituzionale all'estero del neo sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, parte da un luogo che negli ultimi anni ha cambiato il destino dell'aeroporto dello Stretto . Il primo cittadino ha pubblicato sui propri canali social un breve video girato nella sede di Ryanair a Dublino, insieme al presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, e al CEO della compagnia aerea, Michael O'Leary Wilson.

«La mia prima missione estera da sindaco di Reggio Calabria, indovinate dove sono? A Dublino, nella sede di Ryanair, assieme al presidente della Regione per lavorare per la Calabria e per Reggio. A presto novità. Viva la Calabria», afferma Cannizzaro nel video, raccogliendo il saluto di Occhiuto e dello stesso manager della compagnia.