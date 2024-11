«A chi sostiene che Forza Italia versa in uno stato comatoso rispondo: venite in Calabria. Qui il partito è più vivo che mai. C'è molto entusiasmo tra i militanti e tanti sindaci e amministratori locali chiedono di entrare».

Lo sostiene, in una nota, Francesco Cannizzaro, deputato di Forza Italia. «Le critiche - aggiunge - sono ben accette se costruttive e frutto di una conoscenza delle cose. In questi giorni, invece, qualcuno si sta esercitando in una monotona narrazione disfattista che, almeno dalle nostre parti, non corrisponde alla realtà. Nelle ultime settimane abbiamo inaugurato le nuove sedi del partito a Catanzaro e Reggio Calabria, alle quali hanno partecipato Giorgio Mulè e Mara Carfagna, e il nostro popolo ha risposto con grande partecipazione e affetto».

«Qualcuno se ne faccia una ragione: il Sud, e la Calabria in particolare, rappresentano ancora le roccaforti di Forza Italia e lo dimostreremo nei prossimi appuntamenti elettorali, così come abbiamo fatto lo scorso 4 marzo quando la nostra provincia, quella di Reggio Calabria, ha fatto registrare la più alta percentuale di consensi per Forza Italia in tutto il paese». «Il partito - conclude Cannizzaro - ha sempre investito sul territorio, valorizzando le figure più meritevoli, e punta a guidare la città di Reggio Calabria, così come la Regione.»

LEGGI ANCHE:

Forza Italia, Tallini e Parente: «Pronti a guidare la Regione»

Forza Italia Catanzaro, Tallini chiama: Santelli, Occhiuto e Gentile rispondono

Forza Italia, nuova purga per i dissidenti reggini. Fiori attacca Foti

Forza Italia e le riunioni carbonare: corto circuito anche a Reggio tra D’Ascoli e Cannizzaro