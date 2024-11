Era nell’aria, soprattutto dopo il caos rifiuti che a Crotone, aveva visto i dipendenti Akrea sospendere la raccolta dei rifiuti addirittura di domenica.

Il sindaco Vincenzo Voce, preso atto delle dimissioni di due dei tre componenti del Consiglio di amministrazione della partecipata al 100% Akrea (Maurizio Vulcano e Giuseppina Affatato) ha revocato anche il loro presidente, Antonio Bevilacqua, procedendo alla nomina di un nuovo Cda.

Il nuovo Cda

Non sarebbero riusciti a trovare un accordo su come proseguire e Bevilacqua ha fatto sapere che non sarebbe andato via, dunque il sindaco, con proprio decreto ha revocato Bevilacqua, col quale si aprirà di certo un contenzioso ed ha nominato il docente universitario ed esperto Alberto Padula come presidente, e due noti avvocati, Teresa Cortese e Gaetano Liperoti come nuovi componenti del Cda.

Padula, che insegna alla Lumsa ed a Tor Vergata proprio materie di gestione delle imprese ha anche un passato diretto da presidente nella partecipata comunale dei rifiuti (allora si chiamava ASPSC) con Pasquale Senatore sindaco tra il 1997 ed il 2001. I due legali hanno militanza ed incarichi politici nel Pd, con Cortese che è stata assessore e vice sindaco della seconda esperienza di Peppino Vallone a sindaco.

La nota della minoranza

Non si è fatta attendere la presa di posizione dell’intera e composita minoranza (rammentiamo che l’assetto di maggioranza nell’assise pitagorica è nettamente rivoluzionata rispetto al voto di meno di tre anni fa con un'uscita dura e perentoria che a firma di 13 consiglieri comunali.

“Rimaniamo orripilati nell'assistere ad una guerra tra bande ad un regolamento di conti che vede Enzo Voce promuovere una crociata, tutt' altro che santificata dal pubblico interesse, contro colui che sino a pochi mesi or sono ci era stato presentato come fosse il “salvatore”, colui il quale, nominato dallo stesso Enzo Voce, ci avrebbe risollevato da quella stessa insostenibile condizione maturata nel corso della stessa amministrazione Voce.

Le dimissioni dei "nominati" nel Cda Akrea, gli attacchi scomposti rivolti dal sindaco e dai soliti "fedelissimi" al "nominato" Bevilacqua, in un momento che per la nostra Città di emergenza igienico sanitaria dovuta al caldo torrido ed all'emergenza idrica, dà la misura di quanto irresponsabile possa essere la gestione Voce.

Oltretutto, rileviamo che Enzo Voce ha inteso giustificare la mancata revoca dell'allora presidente di Akrea, Giglio, in forza della supposta, sicura occombenza dell'Ente in un contenzioso legale ed oggi invece, pur di soddisfare chissà quali volontà, espone l'Ente all'inevitabile, ennesimo contenzioso dell'era Voce. Pretendere di decapitare Akrea mentre la città è invasa da blatte, senz' acqua ed in questo stato si appresta a ricevere i turisti, fornisce l'esatta misura di quanto, questa nostra Città, sia bellissima, ma sfortunata.

Se poi andiamo ad esaminare quali siano i nominativi di coloro i quali, Voce o chi per lui, pretende d' insediare al posto di chi lui stesso aveva nominato, rimarremo senza parole, se non fosse che già da tempo sapevamo che Voce non decide con la sua di testa.

Nominare l'avv. Teresa Cortese, a tacer d' altro, Vice Sindaco di Vallone, nel Consiglio di amministrazione di Akrea e l'avv. Gaetano Liperoti che dati i suoi rapporti con l'Amministrazione, ci auguriamo che anche questa volta non ci venga raccontato che sia stato prescelto perché il più qualificato fra i tanti, anche questo dà la precisa misura di come quest' amministrazione abbia perso il senso della misura per non dire il senso della vergogna.

Rivolgiamo il nostro incoraggiamento al Dott. Padula, nella speranza che il nuovo nominato vorrà instaurare, un reale rapporto di collaborazione con il Consiglio comunale ed i cittadini.”

Firmato

i consiglieri comunali

Fabrizio Meo

Marisa Luana Cavallo

Giuseppe Fiorino

Carmen Giancotti

Anna Maria Cantafora

Fabiola Marrelli

Danilo Arcuri

Antonio Megna

Enrico Pedace

Salvatore Riga

Fabio Manica

Antonio Manica

Alessia Le Rose