«Ieri Iole Santelli, al momento del suo insediamento alla Cittadella, ha espresso intendimenti nobili circa le modalità che applicherà nella conduzione della cosa pubblica. Nessuna censura ideologica e continuità amministrativa nelle cose buone che troverà. L’ho molto apprezzata, ha parlato da seria donna di Governo di una terra difficile dalla solida consapevolezza che nella pubblica amministrazione chi giunge deve salvaguardare il buono che c’è e attuare serie politiche di rigore e trasparenza nell’ interesse dei propri amministrati, senza indugiare assolutamente ad interessi di parte politici assolutamente dannosi». Così in una nota Marilina Intrieri, ex parlamentare e attuale membro dell’assemblea nazionale del Pd.

«Come è chiaro a molti - continua la Intrieri - io non ho votato per Iole Santelli, non nascondo che per le tante battaglie fatte in favore delle donne in politica e la stima che ho per lei, donna politica, so che se fossi stata una donna calabrese non impegnata in politica avrei votato per lei. Ho avvertito subito, e lo avevo segnalato al Pd che questo fosse il momento giusto per una candidatura femminile importante e riconoscibile per la Calabria che attende rinnovamento e buon governo che le donne hanno dimostrato di garantire».

«Oggi Iole Santelli dalla Camera dei Deputati con una conferenza stampa ci ha presentato il suo assessore all’Ambiente, materia cruciale, la più importante per il nostro territorio. Così lei ha lanciato un messaggio forte e coraggioso, il suo Governo non indugerà più in tale settore a ricercare anche amministrativamente di agire sulle condizioni per cui la Calabria è una delle zone spazzatura più pericolose d’Italia per un cambiamento deciso e senza indugio a salvaguardia di chi ci abita e per lo sviluppo turistico e culturale che lei vuole dargli di terra accogliente».

«Dinnanzi ad azioni di Governo orientate all’interesse collettivo - aggiunge - tutti devono fare la loro parte per dare forza e aiutare i calabresi. Per questo io non avrò difficoltà a riconoscermi nella sua azione di Governo se essa, come lei promette, sarà di grande spessore, scevra da interessi di parte».

«Spero vivamente che la prima donna della Calabria - conclude l’ex parlamentare - riesca a determinare quel cambiamento urgente che occorre negli stili di vita politici per un avanzamento umano, culturale, economico e sociale delle nostre popolazioni con l’approccio di chi sa che la partita è davvero difficile e ci vuole un approccio corale insieme alle persone di buona volontà e tutte le forze sane della società calabra. Lei avrà la mia condivisione per tutte le posizioni giuste che tutelerà e difenderà per i nostri conterranei e la nostra terra. Buon lavoro Presidente Iole Santelli».