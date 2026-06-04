di Francesco Cannizzaro*

Cari concittadini,

non trovo le parole per descrivervi la profonda emozione e l’immenso orgoglio con cui oggi ho indossato la fascia tricolore di Sindaco di Reggio Calabria. Gli stessi sentimenti che non mi hanno consentito di trattenere la commozione nel momento in cui il Presidente della Commissione elettorale ha pronunciato la formula con cui, poco fa, sono stato ufficialmente proclamato Primo Cittadino di Reggio, la città più bella del mondo.

È quindi con sincera emozione e con smisurato senso di responsabilità che qui mi rivolgo a voi, per la prima volta, nella qualità di Sindaco.

L'onore che mi avete accordato con la vostra fiducia – andata ben oltre le mie stesse attese - rappresenta molto più di una vittoria elettorale; è un enorme conferimento di doveri, che si tramuta in impegno solenne che assumo verso ciascuno di voi, per il raggiungimento di un unico grande obiettivo: cambiare una volta per tutte questo splendido fazzoletto di Terra, dandogli la centralità e il prestigio che merita, dimostrandomi quindi all’altezza delle vostre aspettative e delle speranze che avete riposto in me.

Con la cerimonia di proclamazione si chiude definitivamente il tempo della competizione politica e si apre quello delle risposte concrete, del lavoro, del confronto costruttivo tra le parti, al di là dei colori, degli schieramenti e delle appartenenze. Sarò il Sindaco di tutti, di chi mi ha sostenuto e di chi ha idee diverse dalle mie; di chi nell’urna ha compiuto scelte differenti e, soprattutto, di chi alle urne ha deciso di non recarsi affatto. Ecco, è proprio a questi ultimi che rivolgerò un pensiero particolare nello svolgimento del mio mandato a Palazzo San Giorgio, mirando a riaccendere in loro l’orgoglio di essere reggini, lo spirito di identità e di comunità che, in questi anni, è stato smarrito, per ragioni certamente non imputabili ai cittadini. Credo che Reggio abbia bisogno di ritrovarsi e di riconoscersi, unita dai valori, dagli obiettivi comuni, dai sogni da realizzare, dai punti di forza ed anche da quelli di debolezza.

Abbiamo davanti sfide importanti, risultati complicati da raggiungere, sì, ma sono certo che ce la faremo. Parlo al plurale perché in questo percorso non sarò un uomo solo al comando, il protagonista di un one-man-show; sarò il capitano di una grande squadra, una squadra che dovrà identificarsi in risultati collettivi, non in trionfi individuali, che dovrà essere riconoscibile e, a sua volta, riconoscersi nel bisogno di ogni singolo cittadino. Perché siamo tutti parte integrante di una realtà straordinaria, ricca di storia, bellezza, potenzialità, risorse, competenze.

Sia chiaro: non sarò il sindaco che rincorrerà ogni singola criticità quotidiana. Avrò, piuttosto, il dovere di guardare oltre l’orizzonte dell’emergenza e dell’ordinario. Tutti i servizi essenziali dovranno trovare risposte tempestive attraverso una macchina amministrativa efficiente e responsabile, che va sicuramente riorganizzata e resa più funzionale. Non a caso ho sempre detto che, oltre agli assessori che nominerò, mi farò coadiuvare quotidianamente dai consiglieri eletti, dai presidenti di Circoscrizione, dai membri di ciascun municipio: saranno le mie sentinelle sul territorio, primi avamposti e strumenti di raccordo costante con i cittadini.

Sarò, dunque, il sindaco dei grandi progetti, delle innovazioni, del ripristino della normalità mirato al salto di qualità, in una città che oggi tutto è tranne che “normale”. Sarò - e ci tengo a sottolinearlo - tanto il sindaco del centro storico quanto delle periferie. E sarò il sindaco di una visione metropolitana, consapevole che il futuro di Reggio Calabria è indissolubilmente legato a quello degli altri 96 comuni dell’Area Metropolitana, attraverso un’istituzione strategica e imprescindibile per il rilancio non solo del territorio reggino nel suo complesso ma anche dell'intera Calabria.

Mi piacerebbe essere considerato, poi, il sindaco di una Reggio 2.0, anzi, direi 3.0, visto che il nostro primo obiettivo – come detto in sede di presentazione del nostro Manifesto – è arrivare al 2030 avendo già avviato una profonda trasformazione di Reggio, lasciando un preciso imprinting, una traccia riconoscibile e duratura, capace di orientare il futuro della Città e di proiettarla verso una nuova stagione di sviluppo e protagonismo, nel Mezzogiorno d’Italia e nel Mediterraneo, facendola diventare quella famosa “Montecarlo del Sud” che ormai da anni cito spesso.

Non sarà un percorso semplice. Le sfide che ci attendono sono complesse e richiederanno tempo, impegno e grande determinazione. Ma è proprio la portata di queste sfide a motivarci ancor di più. Per realizzare tutto ciò – e questo forse vi sembrerà strano da leggere - ho assoluto bisogno di voi. Abbiamo bisogno di voi. Perché Reggio non può essere salvata da una persona sola, né dalla migliore squadra di governo possibile; Reggio potrà essere salvata soltanto attraverso la partecipazione della comunità, solo se ogni singolo reggino ci crederà, scrollandosi di dosso rassegnazione e disfattismo. Nessun progetto, per quanto ambizioso, potrà mai avere successo senza il sostegno convinto dei cittadini.

Care reggine e cari reggini, è quindi il tempo di dimostrare, INSIEME, che Reggio ha voglia di voltare pagina. E l’unico vero strumento per farlo è la vostra convinzione che ciò sia possibile. Fidatevi, sarà contagiosa, oltre che decisiva. Lo sarà soprattutto nei momenti più difficili, quando magari sarete voi, in un attimo di sconforto o di particolare fatica, a dirmi: “Forza sindaco, non mollare!”.

In cambio, vi prometto che, indossando questa fascia, in ogni azione che compirò, metterò passione, impegno e dedizione al servizio della nostra città; lavorerò senza sosta, con umiltà, ma con estrema determinazione, per far risorgere Reggio e per trasformarla in una città all'altezza delle sue straordinarie potenzialità.

Crediamoci. Crediamoci fino in fondo. Iniziamo insieme questo nuovo cammino, con orgoglio e fiducia e con la consapevolezza che il futuro di Reggio dipende da ciò che sapremo costruire giorno dopo giorno, insieme.

Adesso, Reggio.

Adesso tocca a NOI!

*sindaco di Reggio Calabria