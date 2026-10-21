Il segretario nazionale di Azione presenterà il libro “Difendere la libertà. L’ora dell’Europa” il 23 ottobre al Valentianum. A dialogare con l’autore ci sarà il direttore de Il Vibonese Enrico De Girolamo. Il giorno dopo sarà a Crotone per un’intervista pubblica di Antonella Grippo, analista politica di LaC e conduttrice di Perfidia

Il segretario nazionale di Azione Carlo Calenda arriva in Calabria per presentare il suo nuovo libro, “Difendere la libertà. L’ora dell’Europa”, edito da Piemme. Due incontri pubblici, in programma il 23 ottobre a Vibo Valentia e il giorno successivo a Crotone, per discutere del ruolo dell’Unione europea, della tutela delle libertà e delle sfide politiche di un continente alle prese con trasformazioni e tensioni sempre più complesse.

Le due iniziative non saranno soltanto presentazioni editoriali, ma occasioni di approfondimento sulle scelte che riguardano il futuro dell’Italia e dell’Europa. Il volume di Calenda offrirà lo spunto per un confronto sull’attualità politica, sulle prospettive dell’integrazione comunitaria e sulle sfide dei prossimi anni.

Il primo appuntamento è fissato per venerdì 23 ottobre alle 18.15 a Vibo Valentia, negli spazi del Museo dell’Arte Sacra Valentianum, in piazza San Leoluca, nell’ambito del Festival del Sud – Valentia in festa. A dialogare con l’autore sarà Enrico De Girolamo, direttore de Il Vibonese. Al centro dell’incontro, oltre alla presentazione del libro, la libertà, la tenuta dei sistemi democratici e le prospettive dell’integrazione europea.

La seconda tappa è in programma sabato 24 ottobre alle 11 nella sala consiliare del Comune di Crotone. In questa occasione Calenda si confronterà con Antonella Grippo, analista politica del Gruppo LaC. Anche qui il libro sarà il punto di partenza per una riflessione sulle prospettive dell’Europa e sulle questioni politiche che ne condizionano il presente e il futuro.

A sottolineare il significato delle due iniziative è Francesco De Nisi, segretario regionale di Azione in Calabria, che evidenzia l’importanza del dialogo con i cittadini e con il territorio. Gli incontri, afferma, rappresentano «un’occasione di confronto e riflessione sul futuro dell’Europa e sulle sfide che ci attendono».

L’obiettivo è riportare al centro del dibattito pubblico il valore della libertà e le scelte politiche necessarie ad affrontare le sfide del presente, favorendo la partecipazione e il confronto sui grandi temi della politica nazionale e internazionale.