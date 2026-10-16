Presentata in Comune la nona edizione della kermesse culturale e politica promossa dalla Fondazione Valentia. Dal 23 al 25 ottobre coinvolgerà palazzi storici e centri del Vibonese, tra ospiti nazionali, laboratori ed escursioni

Oltre cento appuntamenti in programma e quattro diverse location. Sono i numeri principali della nona edizione del Festival del Sud – Valentia in Festa che da Vibo si prepara a catalizzare l’attenzione della Calabria dal 23 al 25 ottobre. Il programma, presentato nell’aula consiliare del Comune di Vibo durante i lavori della Commissione Politiche sociali, porterà in città personalità del mondo politico, del giornalismo, dello sport, della cultura e dello spettacolo. L’iniziativa è promossa dalla Fondazione Valentia, presieduta da Anthony Lo Bianco.

La novità annunciata dagli organizzatori è la distribuzione degli eventi in più palazzi storici, con l’obiettivo di trasformare il Festival anche in un’occasione per riscoprire luoghi e patrimoni del Vibonese. A Vibo saranno coinvolti il Castello Svevo-Normanno, Palazzo Santa Chiara, il Valentianum e il Collegio dei Gesuiti. Il programma si estenderà inoltre a Zungri, Filandari e Zambrone, attraverso iniziative culturali, laboratori ed escursioni.

Tra i percorsi previsti c’è quello che metterà in rete le Grotte di Zungri e quelle di Filandari, con un’escursione realizzata in collaborazione con l’associazione Kalabria Trekking. A Filandari le attività serviranno anche a far conoscere la Grotta di Santa Cristina, uno dei luoghi che l’amministrazione comunale intende valorizzare.

«Da Vibo Valentia vogliamo parlare al Sud e all’Italia», ha detto Lo Bianco presentando la manifestazione. Il presidente della Fondazione ha sottolineato la volontà di far scoprire ai giovani le strutture storiche coinvolte e di portare le iniziative anche nei piccoli centri, creando itinerari culturali ed escursionistici che uniscano più territori.

Gli ospiti attesi

Il programma annunciato comprende, tra gli ospiti, i sottosegretari Luigi Sbarra e Giampiero Cannella, la presidente della Commissione parlamentare antimafia Chiara Colosimo, l’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il leader di Azione Carlo Calenda. La giornata conclusiva del 25 ottobre vedrà la partecipazione del giornalista e saggista Alan Friedman, indicato da Lo Bianco tra gli appuntamenti principali di questa edizione. Sono attesi anche sportivi e altre personalità del mondo della cultura e dello spettacolo.

Alla presentazione sono intervenuti il sindaco di Vibo Valentia Enzo Romeo, la sindaca di Filandari Rita Fuduli, l’assessore comunale alla Cultura Stefano Soriano e la vicepresidente della Commissione Politiche sociali Anna Coloca. Presenti anche Simona Toma, direttrice editoriale della casa editrice Libritalia, i giovani volontari della Fondazione Valentia e i volontari del Servizio civile del Comune.

Romeo ha rimarcato il ruolo dei giovani nell’organizzazione del Festival e la possibilità di valorizzare le architetture cittadine, collegando la manifestazione alle iniziative di promozione del territorio e allo slogan “Vibo Valentia Città di tutte le epoche”. Fuduli ha evidenziato le attività previste a Filandari, tra laboratori per bambini ed escursioni, e la possibilità di promuovere il patrimonio locale come strumento per contrastare lo spopolamento e offrire nuove occasioni ai giovani.

Patrocini e finanziamento

Il Festival gode del sostegno della Regione Calabria e del patrocinio dei ministeri della Cultura e dell’Agricoltura e del Parlamento europeo. Hanno concesso il patrocinio anche i Comuni di Vibo Valentia, Filandari e Zungri. La manifestazione è ammessa a finanziamento con risorse Poc Calabria 2014–2020, nell’ambito dell’Azione 6.8.3 e dell’avviso pubblico Agorà Calabria – Calabria Straordinaria.

Il programma dettagliato è consultabile sul sito della Fondazione Valentia. La nota stampa non riporta l’elenco dei singoli appuntamenti.