Superati i problemi di salute che lo avevano costretto al ritiro, il ricercatore ed ex numero uno della Prociv regionale annuncia il ritorno del suo movimento civico: «Ripartiamo con un esercito di 60mila calabresi liberi e perbene»

Dopo il ritiro dello scorso mese di febbraio, Carlo Tansi annuncia il suo ritorno a pieno ritmo sulla scena politica. E lo fa attraverso la sua pagina Facebook.

«Grazie a Dio sto superando definitivamente i problemi di salute che mi avevano portato al ritiro – scrive l’ex capo della Prociv e ricercatore della Cnr in un post -. Per questo il movimento civico Tesoro Calabria che ho fondato è tornato più forte e determinato che mai per liberare con coerenza la Calabria dalla ‘ndrangheta, e da politici e amministratori incapaci e imbroglioni».

«Vogliamo ramificarci in ogni angolo della regione e aprire sedi di Tesoro Calabria in tutti i comuni», annuncia Tansi. Poi, l’invito: «Chi vuole aiutarmi in questo progetto può contattarmi direttamente tramite Messenger da questa mia pagina ufficiale».

«Ripartiamo – è la conclusione di Tansi - con un esercito di 60.000 Calabresi liberi e perbene che ci hanno dato fiducia alle ultime elezioni regionali, con cui disegneremo e costruiremo il futuro della nostra Calabria e dai nostri figli».