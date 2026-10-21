Mentre lavoratori, famiglie, giovani e imprese scendono in strada, la politica continua a raccontare un Paese che cresce e territori che prosperano. Tra annunci, slogan e solidarietà di facciata, le manifestazioni impongono una domanda: quali risposte concrete sono arrivate?

La piazza non è vostra. Non appartiene ai partiti, ai parlamentari, ai consiglieri regionali, agli amministratori e ai professionisti delle campagne elettorali. Non è un palcoscenico da occupare per qualche minuto, una scenografia per i comunicati stampa o un'occasione per recuperare consensi. La piazza appartiene ai cittadini. A chi lavora, produce, paga le tasse, mantiene una famiglia e ogni giorno deve scegliere quali spese affrontare e quali rinviare. A chi non può rimandare i propri problemi alla prossima riunione di maggioranza.

Per troppo tempo il linguaggio della politica ha raccontato un Paese in crescita, un'economia capace di competere con il resto d'Europa, territori finalmente rilanciati da governi che rivendicano risultati senza precedenti. Ma le manifestazioni di questi giorni obbligano a confrontare quella narrazione con una realtà sociale ben più complessa. Le piazze degli autotrasportatori, degli agricoltori, dei lavoratori e degli studenti raccontano difficoltà che non possono essere cancellate con un video, un comunicato o una conferenza stampa.

Governi nazionali e regionali: la propaganda non paga le bollette

Dal governo nazionale agli esecutivi regionali, dalle maggioranze parlamentari a quelle che amministrano i territori, chi governa dispone di competenze, risorse e strumenti per intervenire. Non può limitarsi a descrivere le difficoltà, moltiplicare gli annunci o distribuire rassicurazioni mentre famiglie e imprese affrontano rincari, salari insufficienti e costi di produzione sempre più pesanti.

Non basta raccontare che tutto cresce quando una parte della popolazione denuncia di non riuscire più a sostenere le spese quotidiane. Non basta esibire indicatori economici favorevoli se non si spiega come quei risultati si traducano in potere d'acquisto, occupazione stabile, servizi efficienti e opportunità concrete.

Le competenze dello Stato, delle Regioni e degli enti locali sono differenti, ma ciascuna istituzione deve rispondere delle decisioni che le spettano. Le difficoltà internazionali e i limiti di bilancio esistono; non possono però diventare una giustificazione permanente per rinviare ogni soluzione.

I politici nelle piazze? Le risposte si costruiscono nelle istituzioni

Le visite ai presidi, le fotografie accanto ai manifestanti e i messaggi di solidarietà possono testimoniare attenzione. Ma non sostituiscono il lavoro istituzionale. Chi dispone di un mandato politico deve trasformare le richieste raccolte nelle piazze in iniziative concrete, attraverso provvedimenti, confronti con il governo nazionale e, quando le competenze lo richiedono, interlocuzioni con le istituzioni europee.

Le difficoltà dei territori non si risolvono soltanto con una presenza davanti alle telecamere. Servono negoziati, risorse, interventi normativi e verifiche sui risultati. È su questo terreno che i rappresentanti politici devono essere giudicati.

Chi governa deve spiegare che cosa ha fatto, quali risorse ha impiegato e quali problemi rimangono irrisolti. Chi siede all'opposizione deve esercitare il controllo, presentare alternative e verificare l'efficacia delle misure adottate. Nessuno può considerare concluso il proprio compito dopo una dichiarazione di vicinanza ai manifestanti.

Il disagio sociale e la risposta della sicurezza

Le proteste pongono anche una questione di ordine pubblico. Gli episodi di violenza, i danneggiamenti e le aggressioni devono essere condannati senza ambiguità. Il diritto di manifestare pacificamente non comprende quello di mettere in pericolo altre persone o distruggere beni pubblici e privati.

Ma la tutela della sicurezza e la risposta alle cause economiche del malcontento sono due responsabilità distinte, che devono procedere insieme. L'impiego di ulteriori forze per presidiare il territorio può rispondere a esigenze immediate di sicurezza; non determina, da solo, una riduzione del costo della vita o dei costi sostenuti dalle imprese.

Ogni nuovo provvedimento deve quindi essere valutato per ciò che effettivamente dispone, per la sua proporzionalità e per i risultati ottenuti. Allo stesso tempo, occorre verificare quali risposte siano state date alle richieste economiche e sociali che hanno portato migliaia di persone a manifestare.

Il denaro pubblico non è una rendita politica

La distanza tra cittadini e rappresentanti istituzionali diventa ancora più evidente quando alle difficoltà economiche delle famiglie si contrappone una politica percepita come concentrata sulla conservazione delle proprie posizioni.

Incarichi, indennità e compensi pubblici comportano responsabilità, non privilegi sottratti al giudizio dei cittadini. Ogni spesa deve essere giustificata dall'interesse collettivo, ogni nomina deve rispondere a criteri trasparenti e ogni amministrazione deve rendere verificabili i risultati del proprio lavoro.

Non si tratta di negare la legittimità delle retribuzioni istituzionali o di attribuire indistintamente comportamenti scorretti a chi ricopre una carica. Si tratta di pretendere sobrietà, efficienza e responsabilità nell'utilizzo delle risorse dei contribuenti, soprattutto quando agli stessi contribuenti vengono richiesti sacrifici.

Le opposizioni non sono esentate da questo dovere. Controllare il potere, denunciare gli errori e proporre soluzioni credibili è parte del mandato ricevuto, non un'attività da svolgere soltanto quando offre un vantaggio elettorale.

La piazza è dei cittadini. Nei palazzi si dimostrino i risultati

Le manifestazioni non appartengono a una maggioranza o a un'opposizione. Sono l'espressione di persone che chiedono ascolto e risposte, anche quando le loro richieste sono diverse e talvolta contrapposte. Nessuna forza politica può rivendicarne automaticamente la rappresentanza.

Le istituzioni hanno il dovere di ascoltare, ma soprattutto di agire entro le proprie competenze. Devono chiarire quali interventi sono possibili, quali risorse sono disponibili, quali ostacoli devono essere superati e in quali tempi i cittadini potranno verificarne gli effetti.

Non basta essere presenti quando si accendono le telecamere. Conta ciò che viene deciso quando le telecamere si spengono.

La fiducia non si ricostruisce con gli slogan, con i reel o con la continua celebrazione dei risultati raggiunti. Si ricostruisce attraverso decisioni comprensibili, impegni rispettati e responsabilità riconosciute anche quando qualcosa non funziona.

La piazza è dei cittadini. I palazzi sono il luogo in cui la politica deve dare risposte. E chi ha chiesto il potere di governare ha il dovere di dimostrare, con i fatti, di saperlo esercitare nell'interesse di chi lo ha eletto.