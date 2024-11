L'investitura al termine dell'assemblea degli iscritti al Pd. In passato ha guidato il comune di Pedace

L’ex sindaco di Pedace Nuccio Martire è il candidato sindaco del centrosinistra alle elezioni amministrative di Casali del Manco. L’investitura ufficiale si è avuta al termine di un’assemblea degli iscritti al Partito Democratico del nuovo municipio, nato dalla fusione dei centri presilani di Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo, Trenta e Casole Bruzio. Martire ha riscosso il gradimento della maggioranza, battendo la concorrenza di Ippolito Morrone, ex sindaco di Trenta, e di Marco Oliverio, anche lui ex sindaco di Pedace.

Adesso la stesura del programma e la formazione della lista

«L’assemblea - si legge in una nota - ha approvato per acclamazione la candidatura di Nuccio Martire quale candidato a sindaco che avrà l’onere e l’onore di capeggiare un’ampia coalizione di centrosinistra, nella quale troveranno piena agibilità politica e rappresentanza uomini e donne indipendenti, espressioni del civismo, ed impegnate nel sociale nel nostro territorio. Al candidato Sindaco Nuccio Martire ed all’esecutivo cittadino vengono demandati il compito di formare due gruppi di lavoro: uno per la stesura del programma elettorale amministrativo e l’altro per la formazione della lista tramite la consultazione di personalità e rappresentanti delle professioni nonché delle migliori sensibilità presenti nel partito e nel territorio, per la costituzione di una vera Amministrazione Costituente inclusiva di tutte le sensibilità del territorio casalino».