Saranno il sindaco uscente Rocco Celentano e Rocco Martinelli a contendersi la poltrona di sindaco alle comunali di Casignana. Di seguito l’elenco dei candidati alla carica di consigliere comunale:

  • LISTA “CASIGNANA FUTURA”

Candidato a sindaco Rocco Celentano

  1. Francesco Antonio Crinò
  2. Domenico Falcomatà
  3. Antonella Immacolata Frammartino
  4. Agata Mazzitelli
  5. Rocco Micò
  6. Giovanni Nicita
  7. Vincenzo Rodi
  8. Giuseppe Romeo
  9. Antonio Giorgi
  10. Stefano Pulitanò
  • LISTA “CASIGNANA 2.0”

Candidato a sindaco: Rocco Martinelli

  1. Maria Eugenia Cuzzilla
  2. Francesco Lascala
  3. Gisueppe Danile Lippolis
  4. Maria Marrapodi
  5. Ettore Giuseppe Nicita
  6. Donatella Pizzinga
  7. Valentina Saccomando