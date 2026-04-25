Il primo cittadino a caccia della riconferma. In campo due liste civiche
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Saranno il sindaco uscente Rocco Celentano e Rocco Martinelli a contendersi la poltrona di sindaco alle comunali di Casignana. Di seguito l’elenco dei candidati alla carica di consigliere comunale:
- LISTA “CASIGNANA FUTURA”
Candidato a sindaco Rocco Celentano
- Francesco Antonio Crinò
- Domenico Falcomatà
- Antonella Immacolata Frammartino
- Agata Mazzitelli
- Rocco Micò
- Giovanni Nicita
- Vincenzo Rodi
- Giuseppe Romeo
- Antonio Giorgi
- Stefano Pulitanò
- LISTA “CASIGNANA 2.0”
Candidato a sindaco: Rocco Martinelli
- Maria Eugenia Cuzzilla
- Francesco Lascala
- Gisueppe Danile Lippolis
- Maria Marrapodi
- Ettore Giuseppe Nicita
- Donatella Pizzinga
- Valentina Saccomando