Gianpaolo Iacobini, candidato a sindaco del centrodestra, ha ribadito il proprio impegno per il coinvolgimento attivo dei giovani nella politica locale durante una riunione svoltasi a Lauropoli, popoloso quartiere di di Cassano allo Ionio. Iacobini, ponendo al centro della sua campagna elettorale, il concetto della “democrazia partecipata”, ha ascoltato con attenzione le loro proposte, idee e preoccupazioni, sottolineando l'importanza di costruire una città che risponda alle esigenze delle nuove generazioni.

L'incontro, tenutosi in un'atmosfera informale, ha visto la partecipazione di studenti e giovani professionisti i quali, negli interventi che hanno caratterizzato la serata, hanno caldeggiato le proprie proposte che hanno riguardato la necessità di migliorare i trasporti pubblici e gli spazi verdi ma su tutti l’argomento più discusso è stato la creazione di opportunità lavorative e programmi di formazione per i giovani.

«I giovani portano un'idea di originalità, portano vivacità, portano brillantezza e soprattutto portano anche capacità e competenza – il pensiero di Iacobini ai microfoni del nostro network -, non si può pensare al futuro senza pensare ai giovani e non può esistere una campagna elettorale improntata sul domani che non abbia alla base la vivacità del movimento giovanile».

«Vogliamo imprimere un cambiamento che sia di metodo – continua il candidato a sindaco Iacobini -, che sia di sostanza e per questo scegliamo di ascoltare i cittadini, le associazioni, le organizzazioni presenti su questo territorio e che questo territorio vivono e che dovranno essere insieme a noi i protagonisti del futuro di questa nostra comunità».

Iacobini, facendo successivamente sintesi, ha promesso di integrare queste idee nel suo programma elettorale, sottolineando che il dialogo con i cittadini, in particolare con i giovani, sarà una priorità durante il suo eventuale mandato.

Il candidato a sindaco per il centrodestra Iacobini, concludendo l’incontro, con un discorso appassionato, ha ribadito il suo impegno per una Cassano all'Ionio più inclusiva, innovativa e sostenibile. «Il futuro di Cassano dipende da voi - ha dichiarato - vorrei che questa città possa essere un luogo dove i giovani possano realizzare i loro sogni e contribuire al progresso della nostra comunità. È davvero importante in questo momento ascoltare la voce di tutti, una voce che forse per troppo tempo è rimasta silente e marginata e che noi invece vogliamo mettere al centro del domani che verrà e che ci candidiamo a interpretare e di cui vogliamo essere protagonisti autentici».

La serata si è conclusa con un forte senso di ottimismo e collaborazione. Iacobini, dopo aver ringraziato tutti i partecipanti per il loro contributo, ha incoraggiato i giovani a continuare a essere parte attiva del cambiamento: «Cassano ha bisogno della vostra energia e delle vostre idee – salutando l’assemblea -, insieme possiamo costruire una città migliore».