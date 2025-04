Ora è ufficiale. Per come avevamo già anticipato diverse settimane fa, Antonello Mario Avena è il candidato a sindaco individuato dall’Associazione culturare e politica ArticoloVentuno.

Una candidatura quella di Antonello Avena che si pone in corsa quale antagonista di Carmen Gaudiano per la coalizione civica, democratica e riformista, e Gianpaolo Iacobini per uno schieramento d’ispirazione centro destra ma senza simboli di partito.

Un giovane da sempre interessato all’attività politica, dapprima militante e responsabile di comparto del Partito Democratico e, negli ultimi anni, aderendo al Movimento Politico per il quale concorre. Avena è stato spesso in contrapposizione con l’attuale amministrazione su cui non ha risparmiato forti critiche per le attività di gestione dell’ente.

Nella nota fatta pervenire, il Movimento ArticoloVentuno si sottopone al giudizio elettorale libero, per come scrive, senza padroni o padrini ponendosi come rappresentanti, continua la nota, dei cittadini che non si riconoscono nelle altre figure politiche della città.

«Per il lavoro svolto in questi anni, durante i quali abbiamo portato alla luce quanto accadeva all'interno delle istituzioni comunali, - dichiara il candidato Avena - sentiamo la necessità di essere in campo per raccontare le nostre idee e lavorare per una Cassano libera. Una Cassano che rimetta al centro il dibattito politico e che metta definitivamente da parte i deliri a cui abbiamo assistito negli ultimi anni. È l'ora di un rinnovato impegno – continua - di uscire dal torpore in cui la città è stata ricacciata, è l'ora di guardare al futuro, con garbo e seria programmazione. Offriamo ai cittadini l'opportunità di dire basta a chi da 40 anni è nelle istituzioni e ancora vorrebbe starci. Siamo aperti al confronto e al dibattito con chiunque – conclude il candidato - e non ci tireremo indietro.»

Intanto si lavora per definire le linee programmatiche da presentare puntando a una visione chiara e concreta per il futuro di Cassano.

«È il nostro impegno collettivo che può contribuire a scrivere un presente ed un futuro degno della storia della nostra città – si legge nella nota - è il momento di agire insieme, di fare sentire la nostra voce per una comunità che rifletta i nostri valori e le nostre aspirazioni».