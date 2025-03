Per le prossime consultazioni amministrative che coinvolgerà Cassano All’Ionio, la griglia dei candidati alla massima carica cittadina sembra essere ormai completa.

Intanto trapelano le probabili date: si potrebbe andare alle urne tra il 10 e il 12 maggio.

E così, al netto di sorprese dell’ultima ora, a puntare alla carica di sindaco saranno in tre, Carmen Gaudiano, già presentata, Gianpaolo Iacobini e Antonello Avena, in attesa degli adempimenti di schieramento. Ecco chi sono (proposti in rigoroso ordine alfabetico).

Antonello Mario Avena, 40 anni, candidato a sindaco per il associazione politico-culturale Articolo21, appoggiata probabilmente da un’altra lista civica. Dopo gli studi liceali al Classico di Cassano, si è laureato all’Unical in Ingegneria gestionale nel 2009. Si è avvicinato alla politica a 16 anni, formandosi nella sezione cittadina del Partito Democratico dove è arrivato anche a ricoprire vari ruoli dirigenziali sia a livello locale che provinciale fino al 2016. Nel 2023 ha contribuito alla fondazione di Articolo21, con l'obiettivo di riaprire un dibattito cittadino sulla vita amministrativa locale e offrire una nuova prospettiva di partecipazione politica.

Carmen Gaudiano, 56 anni, candidata a sindaco per la coalizione civica, democratica e riformista, stretta collaboratrice del sindaco uscente, Gianni Papasso. Attualmente ricopre la carica di consigliera comunale con delega alla sanità. Dopo la Laurea in Medicina e Chirurgia, conseguita all'Università degli Studi di Siena nel 1996, si è specializzata in Neurologia e ha conseguito, successivamente, il dottorato di ricerca in Malattie rare e un master di II livello in Neurologia d'urgenza. Conta decine di pubblicazioni e interventi in convegni di settore.

Giampaolo Iacobini, 50 anni, candidato a sindaco per il centrodestra. Avvocato cassazionista, Gianpaolo Iacobini è fidato collaboratore dell’assessore regionale Gianluca Gallo. Nel 2021 è stato nominato amministratore delle Terme Sibarite e dal 2022 delle Terme Luigiane, ruolo riconfermato nel 2023 per il prossimo triennio. Iacobini è iscritto all’Ordine dei giornalisti pubblicisti della Calabria e ha collaborato con alcune testate regionali. Dal 2006 al 2015 è stato prima membro e poi coordinatore dell’Ufficio comunicazioni sociali diocesano. Nel 2014 è stato uno dei componenti della segreteria organizzativa per la visita di papa Francesco a Cassano.