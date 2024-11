Presentata la lista per le prossime elezioni amministrative del 10 giugno. Ecco i candidati al consiglio comunale

Il Movimento Cinquestelle ha depositato la lista dei candidati alle elezioni amministrative di Castrolibero. Alla carica di sindaco correrà una donna, Michaela Anselmo, 28 anni. E’ la prima volta che il simbolo pentastellato è presente in una tornata elettorale di questo municipio. «Siamo pronti a difendere gli interessi dei cittadini dall'interno della casa comunale – si legge in una nota - Il nostro programma è il nostro punto di forza, saremo presenti capillarmente su tutto il territorio per illustrarlo ai cittadini. Non ci lasceremo scoraggiare dai signori della politica locale, il vento del cambiamento soffierà forte anche a Castrolibero».

I candidati al consiglio comunale

Susanna Camoli

Marco Viscardi

Maria Grazia Pugliese

Ilio Perri

Ornella Polillo

Francesca Vena

Francesco Magnelli

Ebrahim Zainalzadeh

Anna Maria Cozza

Luca Perrone